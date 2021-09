Nou edicte l'any que ve per consolidar places a Educació

Sant Julià de LòriaLa voluntat del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior és continuar traient concursos que serveixin per consolidar places que ara estan ocupades per eventuals. D'aquesta manera, la titular de la cartera, Ester Vilarrubla, destaca que l'objectiu últim és que "màxim hi hagi un 15%" d'interins per a cada lloc de treball, un marge que defensa, ja que cal aquesta flexibilitat lligada, també, al "creixement i decreixement" de les escoles. Precisament, ara s'inicia el treball per treure el següent edicte, que podria ser d'una vintena de places.

Així, Vilarrubla destaca que entre els mesos de setembre i desembre es farà un estudi tècnic per veure "quantes places hi ha, quantes consolidades i quantes vacants, per tant amb personal en comissió de servei o interí, i quines són les que poden tenir més beneficis de consolidar-se" ja sigui perquè "costa més de cobrir-les o perquè fa molts anys que no s'ha tret cap edicte d'aquella plaça" per definir, per tant, els llocs exactes que seran objecte de concurs. D'aquesta manera, la voluntat seria que al "novembre, màxim al desembre" ja hi hagués aquest estudi enllestit per poder "fer els edictes amb tranquil·litat" durant el primer trimestre de l'any que ve, amb l'objectiu de tenir les places tancades "a tot tardar" entre els mesos d'abril-maig per poder fer la planificació de cara al curs següent. Quant al total de places que poden ser objecte d'aquest edicte, la ministra assenyala que en els darrers que s'han tret s'han situat "sempre al voltant de vint" i per tant cal pensar que estarà "en aquesta forquilla".

La titular d'Educació considera que pot acabar el mandat amb el 15% fixat com a objectiu complert "a moltes places" tot i que puntualitza que es tracta d'una activitat "que està viva constantment" i subjecta, com s'ha esmentat, al volum d'alumnes de les escoles i a les jubilacions i prejubilacions. Així, explica que si bé les primeres sí que es poden preveure les segones depenen més "de la decisió de la persona". De fet, aquest 15% pot variar molt en funció del lloc de treball, ja que per exemple en certes especialitats en què hi ha pocs professionals, la marxa d'un d'ells pot fer que la xifra augmenti. De totes maneres, considera que si es continua el ritme de cobrir una vintena de places per edicte es podrà assolir aquest objectiu que ja es va començar a treballar la legislatura passada.

Sobre els problemes de càlcul que hi ha hagut aquest any en l'edicte per cobrir places, Vilarrubla explica que el procés d'edicte es va tancar al juliol i que, tal com va explicar, a les persones que s'havien vist afectades per l'error de càlcul se'ls ha proposat "una solució administrativa" de tal manera que puguin ocupar una plaça que s'acabarà consolidant. També destaca que no li consta que els afectats hagin pres cap actuació al respecte, tenint en compte que "l'anomalia es va solucionar".

Arran d'aquesta problemàtica Vilarrubla ja va anunciar que es volien implementar més mecanismes de control al final de cada fase "que garantissin que no hi ha cap mena d'error" i també, una "millora de la comunicació". Explica que aquests dos aspectes s'han treballat des de l'àrea de recursos humans i que en les properes convocatòries ja s'implementaran aquestes millores.