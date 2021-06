Les obres dels Serradells, al ritme establert

Andorra la VellaLes obres de reconstrucció del centre esportiu Els Serradells avancen al ritme establert i s'espera que l'estiu de l'any que ve puguin estar finalitzats. Així ho ha remarcat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, en la visita a les obres que ha fet aquest dilluns al matí, quan fa tot just quatre mesos que van començar els treballs. Ara les obres es troben en "un moment una mica insòlit", ja que no hi ha ni sostre ni façana, és a dir, que hi ha només la piscina i les estructures i un cop s'han fet treballs d'enderrocament, per reforçar estructures i de neteja "perquè hi havia zones que havien estat afectades pel foc", ha explicat Marsol.

Un cop s'han fet aquestes obres en una setmana o deu dies es començarà el "recobriment tant del sostre com de les façanes i començarà a agafar la forma que estem acostumats a veure", ha manifestat Marsol, que ha detallat, també, que s'ha aprofitat per treure les rajoles a la piscina i un plàstic que s'havia posat.

"Aquest any tampoc es podrà nedar ni aquí ni a la piscina exterior, per tant aquest any tornem a fer aquaparc com l'any passat", ha explicat la cònsol major, que ha detallat que aquesta proposta "perquè els infants de la parròquia puguin tenir un espai d'aigua com es va fer l'any passat" tindrà un cost d'uns 63.000 euros i serà un punt que s'aprovarà aquest dimecres en junt de govern. "Esperem que l'estiu que ve puguem estar ja aquí per reinaugurar aquesta piscina i l'exterior", ha dit Marsol, que ha afegit que la idea és començar a fer la nova piscina exterior quan l'obra avanci "una mica". En aquest sentit, ha recordat que els treballs per a aquesta instal·lació ja s'havien adjudicat tot just uns dies abans de l'incendi del mes de novembre del 2018 i es va haver de suspendre l'adjudicació, que ara s'haurà de tornar a treure.

Pel que fa als treballs de la façana, cal recordar que una part serà assumida per Progec, la que ja estava acabada en el moment de l'incendi, però que el comú encara no havia recepcionat, i que tenen un cost aproximat de 900.000 euros. La mateixa empresa farà la resta de treballs i aquests sí que seran abonats pel comú un cop estiguin conclosos. Cal recordar que el cost aproximat de la reconstrucció del centre esportiu és de quatre milions i que l'import es cobreix amb el que el comú va cobrar de les asseguradores. Marsol ha celebrat que després de tots els entrebancs que hi ha hagut per la reconstrucció, els treballs vagin a bon ritme i que l'any que ve ja puguin estar acabats.