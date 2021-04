Palmitjavila es vacuna contra la Covid-19 com un acte de corresponsabilitat i solidaritat

Andorra la VellaLa subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, ha rebut la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19 al centre únic de vacunació, a l'antiga plaça de Braus d'Andorra la Vella. La subsíndica estava citada a les 11.36 hores d'aquest dimarts i quan ha arribat, uns minuts abans de l'hora, ja duia el document omplert que s'ha de presentar prèviament a la vacuna sobre els antecedents mèdics i després ha fet la cua corresponent per rebre el vaccí. En acabar, Palmitjavila ha declarat que es trobava bé i que se sentia molt tranquil·la perquè "ja venia amb la mentalitat de continuar treballant amb aquesta corresponsabilitat i solidaritat des que es va iniciar la pandèmia amb totes les mesures que s'han anat prenent". De fet, considera que és "una acció més" no només pel tema sanitari, sinó "també per tot el que pot venir després amb el tema econòmic i social".

Palmitjavila ha indicat que tothom ha de col·laborar per poder posar fi a la pandèmia i "si la vacuna pot ser la llum al final del túnel, benvinguda sigui". Per tant, ha animat a tota la ciutadania a vacunar-se per poder sortir i tenir una certa normalitat en la vida quotidiana, ja que "portem més d'un any lluitant per això".

Sobre els possibles dubtes i incerteses que pot generar el vaccí d'AstraZeneca, la subsíndica ha reconegut que hi ha hagut certes informacions relacionades a la vacuna "que segurament no ajuden a aquells que no estaven massa segurs". Tot i així, desitja que al final la població pugui veure que l'efectivitat de les vacunes és molt més gran "que no pas els efectes secundaris que puguin tenir". Aquest mateix, aquest dimarts, a les 15.10 hores, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, també està citada per a rebre el vaccí.