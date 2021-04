Un 70% del personal educatiu s'ha apuntat per rebre la vacuna, unes 1.400 persones

Andorra la VellaLa ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha estat el tercer membre del gabinet ministerial en rebre la vacuna. Un cop li han administrat aquest dimarts el vaccí d’AstraZeneca la titular d’Educació ha fet una valoració de la resposta que està tenint el personal educatiu, tant docent com no, que ha estat convocat a la campanya de vacunació. Així, ha detallat que de les 1.900 persones que integren el cos educatiu n’hi ha hagut 1.400 que s’han inscrit per rebre el vaccí, un percentatge del 70% que la ministra ha destacat que és “un bon senyal”. També ha destacat que pràcticament 700 persones havien rebut fins a aquest dilluns la seva dosi, amb la qual cosa també ha valorar que es va “a bon ritme” i hi ha “una bona participació”.

La titular d’Educació creu que aquesta participació “majoritària” del personal educatiu “dona encara més tranquil·litat a l’aposta de mantenir les escoles obertes i de mantenir al màxim l’activitat lectiva amb tota la normalitat possible”. A més, ha destacat que el percentatge tant de docents com d’alumnes que prenen part en els cribratges a les escoles també hagi anat augmentant i que hi hagi alguns centres que registren un 80% de participació. En aquest sentit, creu que aquesta acció “ha ajudat a nivell de país a què no hi hagi tanta propagació de la malaltia”.

Quant a la substitució dels professors que puguin presentar algun efecte advers a la vacuna, Vilarrubla ha destacat que es compta amb una borsa d’eventuals que permet “des de la primera hora” fer substitucions i que aquest mecanisme és vigent no només amb la Covid-19 sinó en general.

Quant a la recepció de la vacuna, Vilarrubla ha manifestat que la sensació que tenia era de “gratitud” a tota la gent que ha investigat perquè la vacuna fos possible, als voluntaris que la van testar, a la gent que ha fet el possible “que arribés a Andorra” i “al personal del SAAS i de la Creu Roja que col·laboren perquè es pugui rebre la vacuna tan ràpidament i tan ben posada”.