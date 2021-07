El Pas de la Casa ja forma part de la història del Tour

Pas de la CasaEl Pas de la Casa ha escrit aquest dimarts, amb lletres d'or, el seu nom en el llibre de la història del Tour de França. I és que amb els seus 2.050 metres per sobre el nivell de la mar, la localitat encampadana esdevé el punt més alt de tots els temps on ha arrencat una etapa de la 'Grande Boucle'. Amb un dimarts 13, i amb els 5 graus que marcaven els mercuris, el Pas ha donat la benvinguda a la caravana ciclista amb la presència de moltes autoritats. La comitiva era presidida per les ministres d'Esports d'Andorra i França, Sílvia Riva i Roxana Maracineanu i el ministre de Tursime i president d'Andorra Turisme, Jordi Torres, així com els cònsols d'Encamp, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, que han estat acompanyats per l'ambaixador francès, Jean Claude Tribolet, el director d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, la consellera general de DA, Maria Marticella, i diferents consellers del comú d'Encamp, tant de la majoria com de la minoria.

Després d'un compte en darrera, Mas i Torres, ambdós encampadans, han donat la sortida de l'etapa a la una en punt del migdia al pilot integrat per 147 ciclistes i que encapçala l'eslovè Tadej Pogacar. Dues hores abans, els 150 vehicles de la caravana comercial del Tour van arrencar per tal de fer d'avançada dels corredors, que arribaran a Sant Gaudenç després de 169 quilòmetres. "Estem molt contents d'haver acollit aquesta sortida d'etapa del Tour. L'ambient és extraordinari i esperem poder tornar a repetir ben aviat" ha dit la cònsol major d'Encamp que ha afegit que "ens està donant una gran visibilitat com a destinació turística". Mas ha afegit que "estem treballant per tenir turisme esportiu i esdeveniments com aquest ens ajuden a poder-nos posicionar. El Tour ens ha donat les millors dades de visitants i a nivell de reactivació comercial i de país, ens fa moltíssima falta":

Per la seva part, el ministre Torres ha dit que "estem molt satisfets. El temps ens ha acompanyat i han estat tres dies intensos en que Andorra ha estat el centre de les notícies esportives". El titular de Turisme ha destacat que "una 30 de professionals que resideixen a Andorra participen al Tour, i des de l'organització han vist que som un territori ciclista". "A títol anecdòtic, en el dinar oficial, ens explicaven que els professionals d'Andorra tenen un grup de whats app. Es va començar fa sis anys amb el Purito Rodríguez, tenim 21 ports, bones condicions per entrenar... estem segurs que tindrem més ciclistes". Torres va comentar que l'ocupació hotelera va estar durant el cap de setmana, des de divendres, va estar per sobre del 70% i que "el sector turístic està satisfet. Creem atractiu, però sempre mantenint totes les mesures de seguretat". Finalment, Torres ha explicat que "en el mateix dinar amb l'organització, vam insistir molt perquè tornessin a venir quant més aviat millor. Però no ens van donar una data concreta" i ha comentat que "s'està negociant amb grans esdeveniments (com la Vuelta que també organitza l'empresa del Tour) per portar-los a Andorra".