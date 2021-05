Un pas més per al multifuncional d'Escaldes-Engordany

Andorra la VellaUn pas més per a la plasmació d'un edifici multifuncional a la part alta d'Escaldes-Engordany. El comú ha adjudicat els treballs de reconeixement del terreny i la redacció de l’estudi geològic i geotècnic del projecte per a l'excavació, sosteniment i construcció d’un edifici a la parcel·la a tocar del Museu Carmen Thyssen Andorra, on ara hi ha un aparcament vertical. L'empresa que durà a terme els treballs és Geotecma per un import total d’11.787 euros, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Els treballs que es volen dur a terme ara com ara són un aparcament soterrat de dues plantes. El comú havia publicat el concurs a principis del mes de març i posteriorment va prorrogar el termini perquè les empreses poguessin presentar les seves ofertes. Quan es va obrir la convocatòria des de la corporació comunal van informar que els equips disposaran de sis setmanes per fer la redacció d'aquests treballs que podrien començar de manera efectiva després de l'estiu.

La previsió de la corporació comunal és que aquest edifici pugui tenir un cost de 3,2 milions d’euros i en el pressupost d’aquest any ja hi ha una partida de 700.000 euros per començar a bastir el futur immoble, començant per les dues plantes d’aparcament soterrat.