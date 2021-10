Una passió que trenca motlles

Sant Julià de LòriaQuan es parla de trial, sovint només venen al cap noms de pilots. El supercampió Toni Bou, Adam Raga i per als més grans, Jordi Tarrés. Però, fa poc més d'una dècada, Laia Sanz va posar al mapa el trial femení. Avui, hi ha un equip que entrena a Sant Julià de Lòria, que està format íntegrament per noies entre els 13 i els 17 anys. Sota el nom d'Andorra Women Trial, la Laia Pi, l'Alèxia Lladó, l'Aitana Núñez, la Maria Font i la Lola Gabriel, sota la batuta de l'Oriol Pi, han fet una pinya per tal de fer l'esport que més els agrada.

Reportatge equip trial femení

La passió per la moto que tenen totes les pilots però té un denominador comú, i és que porten la benzina a la sanga. Les cinc coincideixen en que el inici en el món del trial ve, directament marcat pel pare o pel germà "que tenien una moto de trial i jo ho veia, i em cridava molt l'atenció provar-ho". Com és ben sabut per a les serralades i les valls del Principat, el trial és una qüestió de família i, normalment, la primera experiència sempre acaba sent amb una moto d'herència.

No obstant això, i com acostuma a ser una bona història, l'important de la trama no és com comença, ni fins i tot com acaba, sinó el que passa entre l'inici i el final; precisament en aquest punt, tot construint la seva llegenda personal es troben les integrants de l'Andorra Women Trial, que són companyes i a la vegada rivals en les proves del campionat d'Andorra, però una pinya sòlida quan creuen les fronteres per competir.

Ni la pandèmia ha pogut frenar les ganes de Trial. Totes admeten que va ser "difícil" haver d'estar tant temps sense poder competir ni entrenar. Però, extraoficialment expliquen que, tan aviat com van poder sortir, van voler recuperar el temps perdut perquè les ganes de benzina no havien decaigut, ens al contrari sinó que no havien fet altra cosa que augmentar.

Bons resultats

I fins a la data, no es pot dir pas que els resultats no siguin bons. A falta de diverses curses, la Laia Pi ja s'ha adjudicat el títol de campiona d'Espanya de la seva categoria, mentre que al Mundial de Trial 2 Femení ara mateix va en sisena posició. L'Alèxia, l'altra pilot que està fent proves del Mundial, manté una ferma progressió i ja se situa en 17a posició. "Hem marco com a repte per la propera temporada millorar el que he aconseguit fer aquesta temporada i poder fer més proves del Mundial" va explicar l'Alèxia.

La Laia per la seva part té la mirada posada en poder fer el salt a la màxima categoria del trial femení, però afirma que vol anar "passa a passa" i que abans d'arribar a la última divisió on hi competeixen mites en actiu com la Laia Sanz "cal millorar més" en l'actual categoria de Trial 2. I és que estem parlant que amb només 15 anys ha aconseguit ja tenir l'hegemonia tant a Catalunya com a Espanya, i només li resta fer un salt més.

Al cap i a la fi, la fórmula de l'Andorra Women Trial és tan senzilla com complexa. Fer amb passió allò que més t'agrada, dedicar-hi hores i, amb aquests guarismes els resultats acaben arribant. I tot això sumat a la seva joventut, fan que el futur del trial del Principat estigui a les seves mans, o millor dit, a les seves motos.