Dos penals condemnen Andorra a Chisinau

Chisinau Dos gols des del punt de penal, un en cada part, han doblegat a una Andorra que ha plantat cara a Moldàvia a casa seva i que s'ha merescut, almenys, l'empat. Koldo, conscient de la càrrega de partits en aquesta aturada, ha tornat a sacsejar l'onze inicial, on un dels canvis més destacats ha estat el retorn d'Iker Álvarez sota pals, després d'aconseguir l'ascens a segon A amb el Villarreal B. Per la resta, canvis de nom però mantenint sempre l'estructura tàctica flexible a què la tricolor ens té acostumats, amb les variants del segon punta sigui sumant-se a l'atac o incrustant-se al centre del camp, o del tercer central, fent les funcions de migcentre en fase ofensiva.

Els primers 20 minuts de joc han estat interromputs constantment i amb entrades recurrents del VAR. Ja als 17 minuts, s'ha revisat una possible targeta vermella contra els locals. Ja en el minut 23, un atac dels moldaus ha acabat amb una passada endarrere per Jardan. Jordi Rubio s'ha llençat a terra per tal d'evitar el xut, però ha arribat tard i ha colpejat contra el jugador rival. El col·legiat danés Peter Kjaesgaard ha anat a revisar la jugada al monitor a peu de camp i ha decretat penal. Caimacov l'ha executat fort, a mitja altura, arran del pal esquerra de la porteria d'Iker que malgrat fer una gran estirada i tocar la pilota, no l'ha pogut rebutjar; 1-0.

Malgrat les reiterades advertències de l'àrbitre, el joc s'ha mantingut molt travat en tot moment. Interrupcions constants, pèrdues de pilota i faltes han impedit que cap dels dos equips pogués imposar el seu ritme. Andorra ha tingut una ocasió en el tram final de la primera part, quan Jordi Rubio ha rematat a porteria però s'ha trobat amb el porter local, que ha evitat el gol. La més clara, però l'ha tingut Marcio Vieira, que ha rematat al lateral de la xarxa una falta centrada des de la dreta per Llovera. Quan ja semblava que s'arribaria al descans amb l'avantatge local, en el minut 47, una pilota penjada a l'área per part de Max Llovera, l'ha baixat amb el cap Cucu Fernàndez per assistir Marcio, qui des de la frontal ha enviat un fort xut a l'esquerra de Railean que ha entrat ras, tocant el pal, per fer pujar l'empat al marcador.

L'alegria per l'empat però ha durat poc, i és que als tres minuts de la represa, Marc Garcia ha comès un dubtós penal sobre Motpan. Nicolaescu ha estat, aquest cop, l'encarregat d'executar-lo. I ho ha fet a l'esquerra d'Iker Álvarez, mentre el porter queia a la seva dreta, 2-1. La segona part no havia començat bé per Andorra, i als 55 minuts, Koldo ha introduït un triple canvi per intentar capgirar la tendència del matx. Així doncs, Berto Rosas, Joan Cervós i Jordi Alàez han substituit Ludo, Jordi Rubio i Cucu. Andorra s'ha estirat amb els canvis, però la duresa dels moldaus, amb faltes i interrupcions constants ha dificultat la continuïtat de joc dels visitants, que també s'han vist perjudicats per la pressió i el marcatge als que ha estat sotmès Marc Rebés, que ha entrat molt poc en joc.

Ja en el darrer tram del partit, la Selecció ha arriscat, i Koldo ha tret del camp un defensa, Marc Garcia, per donar entrada a un migcampista ofensiu, com és el cas de Marc Pujol. Andorra ha intentat tenir la pilota, però Moldàvia intentava pressionar la sortida i buscar l'esquena de la defensa, especialment en pilotes penjades dins l'àrea. Iker Álvarez s'ha mostrat molt segur en tot moment en el joc aeri evitant qualsevol segona jugada. Malgrat tot, ofensivament la tricolor no ha trobat recursos en el tram final per fer arribar la pilota als davanters. El marcador ja no s'ha mogut i Andorra tanca una molt bona primera fase de la Nations League, on a falta de dos partits ha aconseguit sumar quatre punts. Només ha perdut en els dos desplaçaments a Riga i Chisinau, i ha guanyat a Liechtenstein i ha empatat amb Moldàvia al Nacional.

FITXA TÈCNICA:

Moldàvia: Railean; Craciun, Bolohan (Posmac, 61'), Armas; Jardan (Revenco, 53'), Rata, Calmacov, Reabciuk; Motpan, Cojocaru (Platica, 61') i Nicolaescu.

Andorra: Iker Álvarez; Chus Rubio, Llovera, Christian Garcia, Alavedra, Marc Garcia (Marc Pujol, 79'); Marcio Vieira (Bernat, 87'), Rebés, Jordi Rubio (Cervós, 55'); Cucu Fernández (Rosas, 55') i Ludo (Alàez, 55').

Gols: 1-0 Caimacov (p) (26'), 1-1 Marcio Vieira (45+2), 2-1 Nicolaescu (p) (49').

Àrbitre: Peter Kjaesgaard (Dinamarca), assistit pels danesos Victor Skytte, Jesper Dahl, amb Jakob Alexander Sundberg de quart árbitre, i l'anglés Darren England al VAR. Ha amonestat a Jordi Rubio, Caimacov, Rata i Chus Rubio.

Stadionul Zimbru.