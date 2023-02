Persisteix la crisi d'abastiment de medicaments per infants a Andorra

Andorra la VellaDes de fa uns sis mesos, Andorra pateix un problema de desabastiment de medicaments més accentuat del que s'esperava. Alguns dels productes que es troben a faltar a les farmàcies són de primera necessitat, com els antibiòtics per a infants, per exemple. El desabastiment afecta sobretot a l'Amoxicil·lina de 250mg/5ml, l'Azitromicina, Cefixima i la Cefuroxima. Segons fonts consultades per Poble Andorrà, la qüestió no se solucionarà a curt termini, ja que una de les causes de la mancança és que els fabricants no produeixen suficients medicaments. A més, n'hi ha altres factors que han contribuït a agreujar la problemàtica, com el fet que en els últims tres mesos ha emmalaltit més gent que en els darrers anys i el consum de fàrmacs ha augmentat.