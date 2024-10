Piqué podria ser exonerat del cas Supercopa pels seus moviments bancaris a Andorra

Andorra la VellaLes investigacions policials sobre els moviments bancaris de Gerard Piqué a Andorra han descartat qualsevol transferència econòmica del futbolista a l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, o a persones del seu entorn. La informació, recollida en un informe forense elaborat per la Policia d'Andorra, suposa un revés significatiu per a l'acusació en el marc del Cas Brodie.

Investigació en curs

El cas, que investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació de la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita el 2019. S'havia plantejat la hipòtesi que Piqué, a través de la seva empresa Kosmos, podria haver pagat comissions a Luis Rubiales per la seva mediació en el contracte amb Aràbia Saudita. No obstant això, l'anàlisi dels comptes bancaris de l'exjugador del Barça a Andorra no ha trobat cap evidència que sustenti aquesta acusació.

La jutgessa Delia Rodrigo de Majadahonda, va sol·licitar el 27 d'octubre de 2022 una comissió rogatòria per obtenir informació sobre els moviments financers de Piqué, l'Andorra CF i vuit empreses vinculades a l'exfutbolista. L'informe va ser lliurat al jutjat el passat 26 de setembre. Ara, la magistrada té ara un termini de noranta dies per sol·licitar més diligències. En cas contrari, donar per tancada la investigació a Andorra.

De què s'acusa Gerard Piqué?

L'acusació esperava que les transferències entre Piqué i Rubiales poguessin demostrar delictes com administració deslleial. A més de, corrupció en els negocis i blanqueig de capitals.

Tanmateix, les conclusions de la Policia andorrana contradiuen aquesta tesi. La investigació a Andorra ha revelat que Piqué va cobrar una comissió de quatre milions d'euros per la seva intermediació en el contracte amb Aràbia Saudita. No obstant, però aquests diners van ser transferits des de la companyia saudita SELA, no des de la Federació Espanyola de Futbol.

Un dels punts centrals de la investigació era un compte de Piqué a Morabank (AD73 0007 0018 XXXX XXXX XXXX). Les 14 transferències revisades, inclosa una ampliació de capital de 12 milions d'euros a la seva empresa Kerad Holding, no mostren cap moviment sospitós cap a Rubiales o altres membres de la Federació. Això debilita la hipòtesi que Piqué hagués fet pagaments irregulars.

Aquests nous esdeveniments semblen esgotar les proves en el cas Brodie, que, tot i haver començat amb força al març amb diverses detencions a Espanya, ha anat perdent impuls davant la manca de resultats concloents.