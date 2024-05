Rubiales va demanar a la UEFA fer servir fons per compensar els salaris de Piqué, Messi i altres jugadors

Andorra la VellaEls indicis de possible corrupció en el món del futbol semblen no tenir fi. Segons ha revelat en exclusiva THE OBJECTIVE, Gerard Piqué, Leo Messi i Luis Rubiales van negociar amb Aleksander Ceferin, president de la UEFA, per desviar fons cap a certs jugadors per compensar les pèrdues salarials provocades per la pandèmia de la covid-19.

Els documents obtinguts per THE OBJECTIVE mostren missatges i àudios entre els aleshores jugadors del FC Barcelona, Gerard Piqué i Leo Messi, amb l'expresident de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, i Ceferin. La primera conversa sobre aquest assumpte es va iniciar el 2 d'abril de 2020, quan Rubiales va trucar a Piqué, qui li va respondre que li tornaria la trucada en mitja hora. En aquesta conversa, Piqué, amb l'autorització de Messi, va expressar la preocupació de l'argentí per la significativa reducció del seu sou degut a la pandèmia. Uns dies abans, el FC Barcelona havia proposat una reducció salarial de fins al 70% per a la plantilla a causa de la crisi sanitària que també va impactar l'economia del club.

Després de parlar amb Piqué, Rubiales va contactar amb Ceferin i li va enviar un àudio a través de WhatsApp, en el qual actuava com a intermediari i transmetia la preocupació de Messi. Rubiales va plantejar la possibilitat d'«utilitzar fons de la UEFA» per compensar les pèrdues econòmiques dels jugadors, tot i que ambdós eren conscients que si es feia públic, podria afectar negativament els futbolistes implicats. Per això, Rubiales va subratllar la necessitat de mantenir la «confidencialitat» de les negociacions.