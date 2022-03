Com es pot ajudar els refugiats ucraïnesos des d'Andorra?

Andorra la VellaQuan és a punt de tornar el primer comboi andorrà amb voluntariat, Creu Roja i Bombers que ha dut dos camions i quatre furgonetes carregades de material a Ucraïna, des del Principat ja es preparen dues sortides més, una prevista per aquest proper dimecres dia 16 i l'altra per al següent, dia 23. Encara s'ha de veure si aquestes properes missions d'ajuda humanitària portaran, o no, refugiats de guerra cap al Principat. El primer comboi duia palets d'aigua, aliments, 51.000 xeringues, roba i articles per a nadons, dues rentadores, cinc estufes, productes de neteja, mantes i sacs de dormir. Com que la crisi humanitària s'allargarà i sortiran més combois cap al país en conflicte, us expliquem com es pot donar un cop de mà.

“Totes les vegades que hem pogut parlar amb gent d'Ucraïna ens diuen que no portem roba d'adults, només roba interior i roba per a infants”, explicava el dia abans de la sortida de la primera expedició, Irina Palyushok, ucraïnesa resident al país i impulsora del primer comboi humanitari.

Es calcula que fins ara han sortit d'Ucraïna més de dos milions de persones fugint de la guerra. El Govern andorrà aprovava aquesta setmana un pla d'acollida temporal per aquells desplaçats que han arribat fugint de la crisi. S'estableix un mecanisme de registre que servirà per centralitzar la informació dels refugiats al Principat en el qual ja s'han inscrit les 62 persones ucraïneses que actualment són al país. En relació amb aquelles persones residents a Andorra que vulguin proporcionar ajuda de qualsevol mena, sigui per allotjament o altres, des d'Afers Socials s'ha habilitat el correu ajuda.ucraina@govern.ad, on rebran tota la informació i podran gestionar totes les peticions.

També continuen oberts i receptius, els punts de recollida de material: el Club Energy a Escaldes- Engordany, així com la botiga Marsupi, les guarderies Dau d’Andorra la Vella i Baldufa d’Ordino, Vallnord, Caldea, els supermercats City Center i Bon Dia, a més del magatzem de la Creu Roja. Cal recordar que des de la zona en conflicte no es demana roba per adults, sinó roba interior i per a canalla.

Paral·lelament, la secretària d'Igualtats de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata, ha explicat en una entrevista a l'ARA com es pot col·laborar en les campanyes solidàries i els dispositius públics ja definits: ha aconsellat que si es volen fer donacions econòmiques, fer-les a entitats socials amb experiència en aquest tipus de situacions en lloc de donar aliments o altres materials de primera necessitat. "Hem d'evitar els impulsos lloables d'enviar una manta o un quilo d'arròs", ha dit. Per això, Mata aconsella fer donacions econòmiques a les entitats especialitzades i subratlla que aviat aquesta ajuda material "farà falta aquí". En aquest sentit, la Creu Roja Andorrana alerta d'un frau a través de les donacions que estan recaptant per donar suport als refugiats del conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia. Així ho han notificat amb missatges a les seves xarxes socials on expliquen que s'estan trobant amb la casuística que falsos voluntaris, vestits amb una camiseta de l'entitat, es desplacen porta a porta i casa per casa per sol·licitar diners al·legant l'acció que l'ONG està duent a terme al país per ajudar a les víctimes civils del conflicte sobre el terreny.