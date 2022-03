Més d'una seixantena de refugiats ucraïnesos ja s'han inscrit al registre d'acollida d'Afers Exteriors

Andorra la VellaArran de l'esclat del conflicte a Ucraïna i la sortida en massa dels seus residents cap a destins allunyats de la guerra, el Govern ha aprovat un pla d'acollida temporal per aquells desplaçats que han arribat a Andorra a causa de la crisi. El treball, que s'ha confeccionat gràcies a una tasca conjunta entre els ministeris d'Afers Exteriors, Justícia i Interior, Afers Socials i Educació, estableix un mecanisme de registre que servirà per centralitzar la informació dels refugiats al Principat en el qual ja s'han inscrit les 62 persones ucraïneses que actualment són al país.

La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha explicat que l'adreça consulars@govern.ad és el correu on s'han d'inscriure les persones que vagin arribant al país. Hauran de posar les seves dades personals, així com la data d'arribada i si tenen alguna persona de contacte a Andorra, a banda d'altra informació complementària. Aquest registre servirà, segons la ministra, per "poder actuar des d'Afers Socials i Justícia per a regularitzar la situació d'acollida", especialment pel que fa a qüestions com l'allotjament, la manutenció, l'accés a l'educació i les prestacions socials i sanitàries.

En relació amb aquelles persones residents a Andorra que vulguin proporcionar ajuda de qualsevol mena, sigui per allotjament o altres, des d'Afers Socials s'ha habilitat el correu ajuda.ucraina@govern.ad, on rebran tota la informació i podran gestionar totes les peticions.

El ministre portaveu, Eric Jover, ha exposat que "ens trobem en una situació humanitària complicada" en la qual "tota Europa dona resposta i acollida als refugiats". En aquest sentit, ha assegurat que hi ha persones que estan al país de manera legal i, gràcies al registre anunciat, el que es farà és posar-se en contacte amb elles per tal de donar totes les facilitats possibles. Així mateix, ha anunciat la creació d'un fons solidari adreçat a persones i entitats que també vulguin col·laborar amb les víctimes del conflicte.

Quant al vessant educatiu, ha dit que "el dret a l'educació és bàsic" i, independentment de la situació legal de les persones, "es donarà cobertura educativa a tots els menors que ho necessitin per tal de continuar amb el seu procés d'educació". Pel que fa a l'àmbit sanitari, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ja s'ha posat en contacte amb el SAAS perquè tothom qui ho necessiti gaudeixi d'un acompanyament sanitari sense cost.

Problemàtica amb els preus d'accés als centres sociosanitaris

D'altra banda, i davant el neguit sorgit entre la gent gran per l'augment de les tarifes d'accés als centres sociosanitaris, Pallarés ha volgut transmetre un "missatge de tranquil·litat" assegurant que "s'està generant una situació d'alarmisme que sembla que aquest nou model tingui una implicació directa en tots els usuaris que estan avui en residències o estaran en el futur". La ministra ha recordat que les noves tarifes només s'apliquen als nous ingressos i, de fet, ha dit que fins a finals d'any no se superaran la trentena.

En aquest sentit, ha reiterat que es continuarà donant suport econòmic des del Govern a aquelles persones que no puguin fer front al cost que ha d'assumir l'usuari i, per tant, "no canvia res". De fet, el canvi principal de la mesura és que d'ara endavant hi haurà menys "càrrega medicalitzada" i un model sanitari més centrat en la persona. Ha manifestat que el preu està equilibrat amb la resta de països i que, gràcies al suport de l'executiu, "ningú es quedarà enrere".