Els productes destinats a diabètics no es reemborsaran als clients que els emprin per aprimar

Andorra la VellaDiversos experts van alertar del 'boom' dels productes per a diabètics per a ús general perquè hi havia qui els utilitzava per aprimar, ja que alguns d'ells fan perdre la gana. A més, això va provocar que algunes persones amb diabetis no poguessin accedir a ells amb facilitat. De fet, des d'Espanya i França ja s'han manifestat problemes de subministrament. Tal com informa RTVA, la CASS ja no reemborsarà alguns medicaments d'aquest tipus a persones que els necessitin. Algunes farmàcies ja prioritzaven als diabètics a l'hora de vendre els productes. Amb aquesta mesura es pretén desincentivar el consum d'aquests productes per a les persones que no els necessiten.