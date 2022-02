El projecte MovLav continua aquest cap de setmana amb l'entrega de premis del concurs 'Reciclart'

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria continua oferint activitats en el marc del projecte MovLav i aquest cap de setmana celebrarà l'acte d'entrega de premis de 'Reciclart', un concurs on una desena de joves d'entre 6 i 12 anys havien de crear una disfressa amb un 70% de material reciclat. L'esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte 19 de febrer a les 19 hores a la Ludoescola de la parròquia.

Els joves havien de crear la seva disfressa i enviar una fotografia de cos sencer amb el hashtag #Reciclart per a participar en el concurs. Per a la seva elaboració, podien rebre l'ajuda dels seus familiars. L'entrega de premis serà una cerimònia on un jurat qualificat de la Ludoescola valorarà la disfressa dels participants i escollirà qui serà el guanyador o guanyadora d'aquesta edició, que gaudirà d'una entra familiar a Caldea.

L'esdeveniment serà totalment gratuït i apte per a totes les famílies. Aquells qui ho desitgin encara tenen temps per inscriure's en el certamen fins aquest dissabte. Tota la informació addicional es pot consultar al web www.movlav.com/reciclart.

Cal recordar que les Olimpíades Culturals de MovLav s'allargaran fins al 29 d'abril. En aquest sentit, des de la corporació es recorda que la participació està oberta a joves d'entre 8 i 35 anys.