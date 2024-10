El PS veu en Concòrdia "un soci" progressista

Andorra la VellaLa política andorrana es troba en plena efervescència després dels rumors cada cop més intensos sobre una possible aliança entre els dos principals partits de l'oposició, Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata (PS). Aquesta coalició podria sacsejar l'escenari polític actual, dominat pels Demòcrates, que han consolidat el seu poder durant diverses legislatures sota el lideratge de Xavier Espot.

Històricament, el PS ha estat el referent de l'electorat d'esquerres al Principat, però la irrupció de Concòrdia, amb Cerni Escalé al capdavant, durant les eleccions generals del maig de 2023, va marcar un abans i un després en l'escenari polític.

Un any i mig després, en aquesta segona legislatura d'Espot, el PS ha perdut força, mentre que Concòrdia ha guanyat terreny, especialment en les eleccions comunals, on ha obtingut més consellers parroquials que els mateixos Demòcrates, malgrat que aquests van guanyar les eleccions generals.

El PS veu en Concòrdia "un soci"

Els rumors sobre una aliança per disputar el poder als Demòcrates han cobrat força després de les declaracions fetes avui per Judith Casal, consellera general del PS, al programa de RTVA, Avui Serà un Bon Dia.

En un moment clau de l'entrevista amb Gabriel Fernández, Judith Casal va subratllar la importància de posar les idees per sobre de les persones en la política, alimentant la idea que una col·laboració entre el PS i Concòrdia no és només plausible, sinó que podria ser una realitat aviat.

"Vist el que hem vist, no és tan important això", va dir la consellera socialdemòcrata, referint-se a la manca de candidats i perfils específics dins dels partits per ocupar certs llocs de responsabilitat. "Crec que és més interessant teixir aliances en base a les idees abans que a les persones".

Una aliança progressista al Consell

Encara que hi ha desacords en temes com la pujada d'impostos, Casal va matisar que no hi ha tantes diferències com semblen entre les dues formacions. "Concòrdia té una posició exactament igual que la nostra", va assegurar, recordant que el PS ja va modificar la llei d'impost de societats en la legislatura passada fins a un 3%.

Aquesta possible aliança no és l'única mostra de col·laboració entre les dues formacions. Pere Baró, president del PS, ja havia comentat fa unes setmanes en una entrevista amb el Diari ARA la bona relació existent entre PS i Concòrdia als comuns.

"La relació és bona amb totes les forces presents a les coalicions. Formen uns bons equips i s’estan tirant endavant propostes que, de segur, els comuns de DA no farien", va afirmar Baró, remarcant l’èxit dels projectes pensats per a la ciutadania que s'estan duent a terme de manera conjunta.

Respecte a l'Acord d'Associació amb la Unió Europea, un punt on Concòrdia i PS poden tenir diferències, Baró va ser clar: "El PS sempre ha estat el partit (l’únic) que ha apostat per Europa, des de la seva creació fa més de 20 anys. Nosaltres tenim clares les nostres prioritats i el camí a seguir que per a nosaltres passa per l’Acord d’Associació amb Europa. Un No a l'Acord no ens assegura mantenir l’status quo, i això ho hem de tenir present, sense fer política de la por, però sent realistes de la incertesa que pot crear".

Tot i les divergències, la proximitat ideològica entre Concòrdia i el PS és indiscutible, i Casal va deixar clar que "aquesta vegada tenim un soci més natural, perquè el projecte de Concòrdia és progressista". Això podria ser l'inici d'un moviment polític més ampli, amb l'objectiu de construir una oposició unida i forta davant d'uns Demòcrates consolidats.