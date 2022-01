Rècord de participació a la 23a edició de l'escola de neu d'Encamp

EncampL'escola de neu del comú d'Encamp ha donat aquest dissabte al matí el tret de sortida a la temporada amb un rècord d'inscripcions, prop de 170 infants. El conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernández, qui ha acompanyat als infants durant el primer dia, ha celebrat l'alta participació en l'activitat posant en relleu que tot i la pandèmia "s'ha pogut recuperar el format habitual de dos dies d'esquí setmanals", dissabte i diumenge, tot respectant les mesures vigents per prevenir la propagació del virus.

Així doncs, a diferència de l'edició anterior, en la qual l'escola de neu es va dur a terme al sector de Grau Roig, aquest exercici els infants han recuperat el punt de sortida des del Funicamp en el cas d'Encamp, i des del local de l'Espai Jove a peu de pistes al Pas de la Casa. Fernández ha explicat que l'activitat té una durada de dotze setmanes i que es realitza cada dissabte i diumenge, excepte pel grup de debutants, infants nascuts el 2017, que només hi participen els dissabtes.

Amb la voluntat d'evitar la propagació del coronavirus entre els nens i nenes, des del comú han organitzat un total de nou grup, set a Encamp i dos al Pas de la Casa. En referència a les modalitats, ha comentat que l'escola de neu ofereix classes d'esquí, de surf de neu o snow i de freestyle "per als més agosarats". L'edat mínim per participar-hi són els quatre anys i hi ha infants nascuts entre el 2017 i el 2005.

El conseller ha recordat que es tracta d'una activitat molt ben valorada per les famílies i els infants, ja que els permet "aprendre a esquiar d'una manera lúdica amb els seus companys". A més, ha puntualitzat que dels 168 inscrits, hi ha tres infants que han rebut subvenció del departament d'Afers Socials, amb la voluntat que tothom que hi vulgui participar ho pugui fer.