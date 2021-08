Un recull fotogràfic que mostra "com érem, d'on venim i com hem evolucionat"

Andorra la Vella'Andorra la Vella, el batec d'un poble, vist per Valentí Claverol' és el títol de l'exposició que aquest dissabte ha inaugurat el comú de la capital en el marc de la celebració de la festa major de la parròquia. Es tracta d'una mostra formada per una quarantena de fotografies del fons de la Fundació Claverol que fan un recorregut per l'Andorra la Vella de la primera meitat del segle XX. En concret, les instantànies més antigues daten del 1908, i mostren com va anar canviat la parròquia fins a la dècada dels anys 50. La cònsol major, Conxita Marsol, ha explicat que en l'exposició "veiem realment com érem, d'on venim i com hem evolucionat", fent un repàs, a més, de tots aquells andorrans "i vinguts de fora" que "van ajudar a fer gran el país".

Marsol ha manifestat que Andorra la Vella ha patit "un canvi espectacular" i, a través de les fotografies, "es veu la nostra essència i les nostres arrels". "El que destacaria més és com una parròquia ha sabut evolucionar relativament de pressa, adaptar-se a les noves modes, a les noves necessitats, i com andorrans d'aquella època van ser tan emprenedors per permetre aquest canvi", ha afegit. Així mateix, ha posat en relleu que la ubicació per exposar el recull d'imatges, al vestíbul i a la planta inferior del Centre cultural la Llacuna, és un lloc idoni, ja que és un espai accessible pels ciutadans situat a peu de carrer.

Entrant al detall, a través d'aquest recull es plasma com s'han transformat els carrers i l'entramat urbà d'Andorra la Vella, passant de camins de terra a les estructures viàries grans capaces d'acollir el creixement demogràfic i econòmic que va començar a escalar entre els anys 30 i 50; la transformació d'espais tan emblemàtics de la parròquia com la plaça Príncep Benlloch, la Rotonda i el Centre Històric; i fets històrics rellevants com l'entrada dels Gendarmes al país o el sufragi femení.

Una part considerable de la mostra -que es completa amb un catàleg amb textos i recerca fets per Carme Soler i l'historiador del departament d'Arxiu Recerca i Patrimoni del comú Joan Lluís Ayala- està dedicada a la gent d'Andorra la Vella d'aquell temps, que vivia amb intensitat els canvis, les tradicions com la festa major, el ball del Contrapàs, la vida als barris i a les cases pairals, els inicis de les activitats esportives com el futbol, els infants a l'escola i la construcció d'hotels i serveis per acollir els primers turistes que començaven a visitar el país.

De fet, Carme Soler, com a comissària de l'exposició, ha destacat que es tracta d'imatges que "mostren una Andorra d'abans, però a la vegada, són molt actuals", ja que els autors "buscaven sortir de l'aïllament" i reconvertir l'economia del país. Una situació, ha dit, semblant a l'actual, tenint en compte que Andorra continua buscant maneres de desenclavar-se amb la resta de països i treballa per continuar diversificant l'economia. A més, ha detallat que "les fotos són d'una poètica increïble", ja que "hi ha una mirada molt sensible a l'hora de fer-les".

Balanç del primer dia de festa major

D'altra banda, Marsol ha aprofitat per comentar quines han estat les sensacions del primer dia de festa major. En aquest sentit, ha reconegut que no va assistir gaire gent al concert de Carolina Durante, tot i que es tracta d'una situació que estava "dins de les previsions", atès que "hem limitat molt els accessos" i les actuacions es duen a terme en uns horaris "especials". A tot plegat s'ha de sumar les dates actuals i el fet que molts residents d'Andorra són fora del país per vacances.

A banda d'aquests aspectes, ha explicat que els actes de la festa s'estan desenvolupant sense incidències i de manera cívica. Tampoc s'estan generant aglomeracions gràcies a les diferents ubicacions en les quals s'estan desenvolupant els actes previstos que, per altra banda, és quelcom positiu per a la corporació. "Encara hem de ser prudents", ha conclòs.