Rosa Mari Rosell donarà nom a l’aula de pintura de La Capsa

OrdinoEl comú d’Ordino ha organitzat aquest dissabte una jornada de portes obertes a La Capsa amb motiu de la presentació de la mostra retrospectiva ‘Rosamor, l’Art d’una vida’, una exposició presentada com a un homenatge pòstum a l’exalumna desapareguda Rosa Mari Rosell. Les obres es poden trobar a l’edifici sociocultural L’Estudi i inclouen des de peces de ceràmica fins pintures i dibuixos, entre d’altres. Durant la jornada, en la qual hi han pres part una trentena de persones entre familiars i exalumnes, la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy, acompanyada per la consellera de Cultura, ha desvetllat davant la família una placa que conté el nou nom de l’aula de pintura: Rosa Mari Rosell. Durant el seu parlament, a més, Choy també ha volgut recordar la persona i l’artista que representa Rosell.