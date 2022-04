Roses i literatura passada per aigua a Sant Julià

Andorra la VellaLa pluja d'aquest dissabte està impedint que el país celebri una Fira de Sant Jordi amb l'alegria de poder tornar a la normalitat després de dos anys de fer-ho amb restriccions. En el cas de Sant Julià de Lòria, la Fira s'ha traslladat enguany a la plaça de la Germandat, on hi ha paradetes de roses, de llibres nous i també de segona mà. Les precipitacions, però, han provocat que l'arribada de públic estigui sent més limitada a primera hora del matí. Tot i això, els paradistes es mostren esperançats de gaudir d'una bona diada al llarg del dia.

Malgrat el mal temps, la iniciativa impulsada en aquesta edició per la llibreria la Trenca a l'interior del Centre cultural lauredià sí que es pot desenvolupar amb plena normalitat. Es tracta d'una signatura de llibres per part d'autors andorrans on hi participen escriptors com Iñaki Rubio, Albert Villaró, Ester Fenoll, Ludmilla Lacueva, Josep Enric Dallerés, Arnau Colominas i Maria Cucurull, Àlex Puig, Canòlich Prats, Joan Ramon Marina o Greg Coonen. En aquest espai, els assistents també poden adquirir els títols que desitgin regalar.

El mateix centre cultural també ha acollit la celebració d'una activitat d'il·lustradors en directe de la mà de Crisisart i Marc Huguet, que disposen d'un estand on realitzen dibuixos en directe sobre paper o en algun llibre que la ciutadania hagi comprat. Aquestes petites obres tenen un preu simbòlic i la recaptació es destinarà a Càritas Sant Julià. També se celebra un taller participatiu de roses i paraules per a la pau a càrrec d'Elena Aranda que té com a objectiu sensibilitzar sobre les guerres i comprendre el poder reparador i evocador de les paraules i de la creació artística.

Ja de cara a aquesta tarda la corporació comunal ha preparat una activitat que s'engloba sota el nom 'Maleta de contes', on s'explicarà 'L'altra llegenda de Sant Jordi, la dragona, la princesa i el cavaller de Sant Jordi' i anirà a càrrec de l'escola Liquidansa i La Moixera. La iniciativa s'adreça al públic familiar i està previst, si el temps ho permet, que es desenvolupi a la mateixa plaça de la Germandat.