Autors andorrans i activitats literàries per celebrar el Sant Jordi a Sant Julià

Sant Julià de LòriaDesprés de dos anys de restriccions, el comú de Sant Julià de Lòria reprèn una Fira de Sant Jordi amb plena normalitat i amb la voluntat d'engrescar la ciutadania. És per això que la corporació ha dissenyat un programa ple d'activitats que s'allargaran més enllà del 23 d'abril i que tindran la literatura com a eix central.

Com a novetat, la Fira es trasllada a la plaça de la Germandat, on hi haurà venda de roses, de llibres nous i també de segona mà. Gràcies a la llibreria la Trenca, a més, enguany s'ha programat una signatura de llibres d'autors andorrans com Iñaki Rubio, Albert Villaró, Ester Fenoll, Ludmilla Lacueva, Josep Enric Dallerés, o Greg Coonen, entre altres, que tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 11 hores.

Segons han explicat la cònsol menor laurediana i la cap del departament de Turisme, Mireia Codina i Canòlich Ribot, una altra de les activitats complementàries que es desenvoluparà per Sant Jordi serà la il·lustració en directe de la mà de Crisisart i Marc Huguet, dos il·lustradors que estaran en un estand realitzant dibuixos senzills, al moment i en directe. Tota la recaptació de les obres, que es vendran a un preu simbòlic, s'adreçarà a Càritas de Sant Julià.

Al llarg del dia 23 també hi haurà el taller participatiu 'Roses i paraules per a la pau' que, aprofitant la conjuntura actual, té com a objectiu sensibilitzar sobre les guerres i comprendre el poder reparador de les paraules i la creació artística. A partir de les 17 hores se celebrarà un contacontes adreçat al públic familiar, també a la plaça de la Germandat.

De cara a la setmana vinent, Sant Julià de Lòria continuarà amb les activitats literàries. El 25 d'abril, a partir de les 20 hores, s'oferirà a l'auditori Rocafort sota reserva prèvia una lectura de poemes i fragments de novel·les dels autors que prèviament hauran participat en la signatura de llibres el 23 d'abril. Així mateix, el dimecres dia 27 s'ha programat una tertúlia gastro-literària al voltant de l'obra 'Morts, qui us ha mort?' d'Iñaki Rubio, en la qual també caldrà inscriure's prèviament.

A banda de totes les activitats, la cònsol menor ha recordat que també estan en marxa el Concurs de Microrelats i el Concurs de Punts de Llibre, organitzats tots dos per la Biblioteca Comunal Universitària de la parròquia i oberts per a participar-hi fins al proper 30 d'abril a les 13 hores. L'entrega de premis d'ambdós certàmens se celebrarà el dimecres 25 de maig, a partir de les 18 hores, al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià.