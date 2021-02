Salut avança que es vacunarà a l'antiga plaça de braus

Andorra la VellaA partir del 8 de març Espanya enviarà 5.800 vacunes Pfizer i s'espera que a partir d'aquest moment aniran "arribant successivament" fins a completar les 30.000 compromeses. Així ho ha posat en relleu el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la seva compareixença al davant de la comissió legislativa de Sanitat, on ha destacat també que a partir d'ara l'operativa serà la de vacunar a l'antiga plaça de braus, ja que d'aquesta manera es podrà administrar la dosi a moltes persones "simultàniament". El ministre s'ha mostrat convençut que els vaccins d'AstraZeneca arribaran en breu així com també els de Moderna que ha d'enviar França. El titular de Salut ha comparegut acompanyat del director de l'Oficina Covid, Bruno Bartolomé, que ha explicat que actualment treballen en aquest servei unes 110 persones, 22 de les quals són traçadors i ha definit aquests treballadors com "la punta de llança".

Així, el ministre ha reiterat que amb el projecte Covax, a través del qual se subministren les vacunes AstraZeneca, estan “tots els documents” signats i, per tant, el trasllat al país dels vaccins “no pot tardar”. Pel que fa a França, ha recordat que també estan els documents a punt i l’arribada de vacunes de Moderna també és imminent. De fet, ha destacat que “març i abril seran mesos importants” quant a la vacunació i ha subratllat, novament, que l’objectiu d’arribar a l’estiu amb un percentatge d’entre un 60 o un 70% de la població vacunada és “realista”. També ha defensat que les dosis rebudes fins ara si bé han permès vacunar “un percentatge petit” de la població ha estat un segment “estratègic” ja que es tracta de les persones més vulnerables i dels professionals sociosanitaris que estan a primera línia.

El ministre ha explicat, a preguntes dels consellers generals, que la plataforma presentada aquest dimarts al matí per inscriure’s per rebre la vacuna es posa en marxa aquest dimecres i que contempla tres vies: la inscripció a través de la pàgina web, per telèfon o bé el contacte que es farà a través dels comuns i d’Afers Socials per arribar a persones a les quals aquestes dues vies els pugui ser més complicades.

Precisament el president de la comissió, el socialdemòcrata Jordi Font, s’ha mostrat preocupat per l’operativa per arribar a les persones més grans. “Hem de ser proactius”, ha reivindicat Font, que ha afegit que cal “aprofitar” aquestes setmanes mentre no arriben les vacunes per contactar les persones més grans de 75 anys i que, d’aquesta manera, el dia que arribin aquests vaccins es pugui començar de manera immediata a administrar les dosis. També s’ha mostrat escèptic amb el procediment de repartiment de les vacunes per part de França i Espanya i ha recordat que el ministre en més d’una ocasió ha destacat que arribarien en la mateixa proporció que els països veïns les anessin rebent i que no ha estat així, amb la qual cosa ha destacat que potser el que caldria és que l’executiu reclamés el compliment “dels tractes” a què s’ha arribat.

El titular de Salut ha incidit en aquest contacte a través dels comuns o d’Afers Socials per arribar a la gent gran i ha afegit que “òbviament als majors de 75 anys els vacunarem molt de pressa”. També ha avançat que “a partir d’ara” l’administració de vacunes “en lloc de produir-se al SAAS serà a la plaça dels braus perquè un cop obert el flascó no és convenient moure-les i, en canvi, és necessari poder donar una sortida a una gran quantitat de persones que es poden vacunar simultàniament”. Ha avançat que hi haurà diferents taules de vacunació, espais de recuperació i de registre i efectius del SUM per si cal suport sanitari en cas de complicacions, com alguna reacció al·lèrgica.

Efectius de l'Oficina Covid

Tal com s’ha esmentat, el titular de Salut ha comparegut acompanyat de Bartolomé, que ha explicat als consellers el funcionament de l’Oficina Covid i com s’han estructurat. Bartolomé ha destacat que es va optar per fer contractacions de manera directa i no a través d’una oficina de treball temporal per estalviar costos i ha subratllat que actualment hi ha 22 persones treballant de traçadores, tres de les quals són treballadors públics i divuit interins. Encara hi hauria l’opció, ha afegit, de contractar altres quatre persones per a places que no estan cobertes.

El responsable de l’oficina ha destacat que l’estalvi per aquesta contractació per part de l’administració suposa un percentatge al voltant d'un 21% i ha incidit, a preguntes dels consellers, que els criteris per convocar els llocs de treball es va fer en consens entre Funció Pública i una empresa externa després d’un treball en què es va definir el perfil i les competències que calia que tinguessin els traçadors. Ha destacat que es demana essencialment una “diplomatura orientada a la salut” i qüestionat pels mitjans de comunicació sobre les crítiques del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) que no s’hagi aprofitat certs perfils, Bartolomé ha manifestat que divuit de les persones que han estat escollides com a traçadores ja feien aquesta tasca i que en el cas de la resta la seva experiència s’ha fet servir en altres llocs de treball.