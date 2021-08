Sant Julià adjudica per 130.000 euros els treballs del parc infantil de Camp de Perot

Sant Julià de LòriaEl nou parc infantil que el comú de Sant Julià de Lòria té previst crear a la zona de Camp de Perot cada vegada és més a prop. Segons publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) aquest dimecres, la corporació laurediana ha adjudicat definitivament els treballs a l'empresa Construccions Fernando i Fills per un import proper als 130.000 euros, concretament de 129.611,52 euros. Es tracta d'un preu final més reduït que el que preveia el comú, ja que durant la presentació del projecte, el cònsol major, Josep Majoral, assegurava que la previsió era destinar uns 150.000 euros. Amb l'adjudicació final, per tant, l'empresa disposa ara de 40 dies per executar els treballs.

La definició del nou parc infantil a Camp de Perot s'ha dut a terme mitjançant un procés participatiu en el qual la corporació va rebre fins a 63 propostes efectives. En aquest sentit, Majoral ja va assegurar que l'estructura final de la infraestructura assoliria el 95% de la totalitat de les demandes.

Així doncs, la població va determinar que vol que es tracti d'un espai on la natura sigui la protagonista amb zones verdes, orientat al sol i amb zones d'ombra, creat amb materials naturals o reciclats i que hi hagi sorra i aigua; també s'ha inclòs la voluntat que es tracti d'un parc net i segur amb neteja diària, manteniment regular, lavabos, papereres suficients, accés tancat a les nits, restringit al pas de vehicles i amb espais separats per franges d'edat. A més, inclourà instal·lacions demanades pels més petits com tirolines, tobogans i llits elàstics, així com un espai per a nadons per estimular la psicomotricitat i la descoberta sensorial, i serà accessible.

La gran majoria de les demandes també van anar dirigides a encabir en el nou espai tota una sèrie de jocs tradicionals, elements que el facin un parc sostenible i disposar d'una zona parcialment coberta. També es disposarà d'una xarxa wifi gratuïta.