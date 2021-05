Sant Julià executarà el 95% de les propostes rebudes per a la definició del nou parc infantil al Camp de Perot

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria es troba en la fase final del procés participatiu per a la definició del nou parc infantil que s'ubicarà al Camp de Perot. Segons ha explicat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, després d'haver fet tot el procés, iniciat al novembre de l'any passat, "se'n van derivar una sèrie de propostes molt divergents" i, com a conclusió, ha manifestat que el projecte final serà "bastant més fàcil" de construir "que el que m'havia imaginat". Així, el procés ha generat l'interès de més d'un centenar de persones i, finalment, s'han fet 63 propostes efectives, de les quals 38 han estat de dones i 25 d'homes. De fet, Majoral ha assegurat que l'estructura final del parc "assoleix el 95% de la totalitat de les demandes".

El cònsol lauredià també ha posat en relleu que, "a data d'avui, ja tenim el plec de bases perquè surti el concurs per a la construcció del parc" i, si tot marxa segons el previst, "la setmana vinent passarà per junta de Govern perquè a la següent es publiqui al BOPA". Les empreses interessades disposaran del termini d'un mes per presentar les seves ofertes i, un cop seleccionada la més adient, es donarà inici als treballs. La idea, segons ha exposat Majoral, és que la infraestructura ja estigui inaugurada cap al 15 de juliol. En aquest moment, es passarà a encetar la fase 6 del projecte, que contempla un termini de validació i una enquesta en línia adreçada a tots els participants del procés "per saber si finalment s'ha arribat a satisfer les demandes que van manifestar". Cal recordar que per a aquest projecte es comptava amb un pressupost inicial de 200.000 euros, tot i que les previsions és que finalment se'n destinin uns 150.000.

Pel que fa a la definició final del parc, la població ha determinat que volen que es tracti d'un espai on la natura sigui la protagonista amb zones verdes, orientat al sol i amb zones d'ombra, creat amb materials naturals o reciclats i que hi hagi sorra i aigua; també s'ha inclòs la voluntat que es tracti d'un parc net i segur amb neteja diària, manteniment regular, lavabos, papereres suficients, accés tancat a les nits, restringit al pas de vehicles i amb espais separats per franges d'edat. A més, inclourà instal·lacions demanades pels més petits com tirolines, tobogans i llits elàstics, així com un espai per a nadons per estimular la psicomotricitat i la descoberta sensorial, i serà accessible.

En aquest sentit, la gran majoria de les demandes també han anat dirigides a encabir en el nou espai tota una sèrie de jocs tradicionals, elements que el facin un parc sostenible i disposar d'una zona parcialment coberta. En aquest punt, a més, també es disposarà d'una xarxa wifi gratuïta. Per contra, entre les demandes que finalment no es podran incorporar, hi ha la instal·lació d'una 'food truck', i no es permetrà l'entrada de gossos, bàsicament per una qüestió d'higiene, ha assegurat el cònsol. Altres activitats demandades com un gimnàs obert per a la gent gran o un espai per a la pràctica esportiva no s'han desestimat, però s'instal·laran en altres punts de la parròquia.