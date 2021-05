Sant Julià celebra el retorn de la diada de Canòlich amb una molt bona resposta dels feligresos

Sant Julià de LòriaDesprés d'haver hagut d'adaptar la diada de Canòlich de l'any passat a causa de la pandèmia, enguany, els lauredians i lauredianes han pogut tornar a gaudir d'aquest important dia per la parròquia des del santuari. "És el dia més especial per a tots els lauredians", ha declarat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, qui ha manifestat que la diada ha estat "un èxit". De fet, el cònsol ha explicat aquest punt sentimental que té la diada per la parròquia, ja que gran part de la gent "només hi puja aquest dia" i a banda de fer-ho amb l'autobús gratuït del comú o amb vehicle particular, molts feligresos hi ha accedit amb bicicleta i a peu. A banda, el temps també ha estat un bon aliat per aquesta diada i no hi ha jugat un paper protagonista.

A partir de les 9.30 hores ha començat el tradicional repartiment de pans després de la benedicció del mossèn Pepe Chisvert. "La gent està venint de forma molt escalonada que ja és el que perseguíem degut a la situació de la pandèmia", ha destacat Majoral. Per enguany, el comú havia encarregat 6.300 pans respecte dels 6.100 que es van repartir l'any anterior en el format adaptat amb vehicle de la diada al centre de la parròquia. Amb aquesta previsió, al voltant de les 11.30 hores, ja se n'havien repartit aproximadament la meitat.

Un dels trets diferenciadors d'aquest any respecte a una diada tradicional, han estat les misses, que se n'han celebrat un total de tres. Així, el cònsol ha manifestat que a la de divendres a la tarda "no es va fer ple", però tant la d'avui a les 10 com la de les 12 hores, tenien totes les places reservades. Cal recordar, que l'espai per la missa s'havia limitat a 98 persones i que calia una reserva prèvia a través d'un telèfon que va posar a disposició el comú.

Per la seva banda, el conseller de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, s'ha mostrat molt satisfet i il·lusionat que la diada s'hagi pogut tornar a celebrar al lloc de sempre. "L'any passat es va trobar a faltar", ha comentat, i una mostra són les 500 persones que durant la setmana han anat pujant per visitar el santuari. La missa de les 12 hores també ha comptat amb la presència d'autoritats, com el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre d'Ordenament Territorial i Habitatge, Víctor Filloy. D'aquesta manera, Espot ha manifestat que actes com aquest mostren el retorn a una certa normalitat "després de l'atzucac de l'any passat", i s'ha mostrat satisfet que els lauredians i lauredianes s'hagin pogut retrobar.