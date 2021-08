Sant Julià cobrirà gairebé tot el centre de poble amb enllumenat d'eficiència energètica

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat de manera definitiva el concurs per al subministrament de material relacionat amb l'eficiència i l'estalvi energètic per a l'enllumenat públic de la parròquia. Tal com detalla aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'adjudicació del concurs, mitjançant tres lots, ha recaigut sobre l'empresa Cairó SL per un import global de 20.279,4 euros. Amb aquest concurs, la voluntat del comú és seguir amb el compromís de reduir les emissions de CO2.

Així doncs, la corporació assolirà en els mesos vinents un percentatge de llums LED del 60%. En concret, el material que ara s'adjudica servirà per substituir l'enllumenat del centre de vila, actuant sobre les avingudes Rocafort i Francesc Cairat, i els carrers de Lòria, Carvajal de Hué i Bonaventura Riera, fet que permetrà tenir coberta gairebé tota la zona central del poble.

L'actuació, però, no serà immediata. Després de l'anunci al BOPA, l'empresa s'encarregarà de fer la corresponent demanda de material, que trigarà uns mesos a arribar. És per això que, segons el comú, "difícilment" es podran començar a fer els treballs aquest any, per la qual cosa s'espera iniciar-los i finalitzar-los de cara a principis del 2022.