Sant Julià, la parròquia universitària d'Andorra

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha donat aquest dijous un pas endavant per assolir l'objectiu d'esdevenir la parròquia universitària d'Andorra. La corporació laurediana ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Europea IMF (eUniv) per tal que el comú pugui disposar de recursos humans del centre educatiu especialitzats en diferents àmbits sempre que sigui necessari i, a més, des de la universitat s'han ofert a participar en totes aquelles iniciatives polítiques que el comú tiri endavant per arribar a l'objectiu fixat. Segons ha explicat el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, aquesta signatura evidencia "la voluntat de créixer en el món de l'educació i del coneixement en general".

Precisament, la corporació laurediana ja ha mantingut reunions amb totes les universitats instal·lades a la vila i també amb el ministeri d'Educació. Durant aquestes trobades s'ha estat treballant en la confecció del projecte que permeti a Sant Julià convertir-se, tot ell, "en un campus universitari".

El rector de la Universitat Eurpea IMF, Antoni Noguero, ha declarat que la voluntat és col·laborar en la internacionalització de la parròquia en l'àmbit educatiu, sobretot pel que fa al sector tecnològic, què és el que actualment es troba en fase d'expansió, tal com s'ha vist evidenciat amb la irrupció de la pandèmia. La col·laboració no inclou cap prestació ni té transcendència econòmica, ja que és de naturalesa institucional. Des de la institució, a més, han demanat al comú "que les nostres iniciatives", com és el cas d'actes acadèmics solemnes o presentacions de tesis doctorals, es difonguin a la parròquia" mitjançant els mecanismes de comunicació ja existents.

Majoral ha comentat que la universitat també ha fet propostes que, segons la seva viabilitat, es miraran de tirar endavant. Una d'elles és "intentar" que l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) s'instal·li a Sant Julià, i a través dels contractes establerts amb les diverses institucions, també es treballarà per fer possible l'arribada de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que actualment es fa a Prada de Conflent, tot i que "anys enrere ja hi havia una jornada que es feia a Sant Julià", malgrat que va acabar emigrant a Andorra la Vella.

Tot i que la signatura d'aquest conveni arriba entrat el febrer del 2021, la Universitat Europea IMF es troba en funcionament i aquest està sent el primer curs escolar de funcionament. El centre ofereix a Andorra els cinc bàtxelors regulats pel Govern, i compta amb formació fins a arribar al doctorat. Segons els responsables de la institució, amb el temps "s'anirà ampliant" l'oferta, sobretot pel que fa als temes tecnològics, "que aniran a més", ja que és un punt "fonamental". La universitat ofereix coneixement en format virtual perquè "moltes persones necessiten treballar i estudiar" a la vegada.