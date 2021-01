Estudis de música a la Universitat Humanium a partir del curs vinent

Andorra la VellaAndorra tindrà una universitat centrada en l'àmbit de les arts i les humanitats, principalment, en la música. Aquest dimarts al matí s'ha presentat l'obertura i la creació d'Humanium International University al Principat. Es tracta d'una universitat privada de caràcter virtual i semipresencial. Durant la presentació, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha expressat que la instauració d'aquesta universitat és una bona notícia pel país i per l'educació, ja que és "una oportunitat per situar Andorra a nivell internacional en l'àmbit educatiu i cultural", i ha afegit que oferirà uns estudis d'ensenyament superior diferents dels que hi ha actualment al país. El director de comunicació de la universitat, Eugenio Martin, ha explicat que si la pandèmia permet seguir els terminis i s'aprova el pla d'estudis, la intenció és començar "a partir del curs acadèmic 2021-2022 amb estudis de música instrumental" i més endavant ampliar-ho a la musicologia i a altres tendències d'humanitats.

En aquest sentit, Vilarrubla ha reconegut que el procediment serà llarg en tractar-se de titulacions estatals. Primer hi ha d'haver la demanda de creació de la titulació analitzada per una taula de treball, i un cop s'hagi aprovat, qualsevol universitat del país pot presentar un pla d'estudis que haurà de ser aprovat per l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) i el Govern, ha especificat la ministra. Amb tots aquests procediments es vol "garantir una educació de qualitat", ha dit. De fet, Vilarrubla ha confessat que quan van rebre la demanda d'Humanium International University per instal·lar-se al país, no hi van posar traves perquè permet complir amb el mandat de la llei del 2018 de l'Ensenyament Superior que demanava que es promogués l'evolució i el creixement de l'ensenyament superior al país garantint-ne la qualitat. A més, ajudarà a posicionar al país internacionalment i "crear sinergies a nivell cultural i fer projectes", i que estudiants andorrans no hagin de marxar a l'estranger, ha matisat.

Per la seva banda, Martin ha confessat que van triar Andorra perquè des d'un primer moment el Govern es va mostrar obert a rebre "una proposta única i innovadora" per potenciar la cultura. Un dels objectius és crear una unitat educativa que permeti a l'estudiant arribar al més amunt possible, i per aquest motiu, es pretén oferir des de bàtxellors, màsters i doctorats, ha comentat Martin. També ha afegit que en el marc dels països mediterranis europeus aquest tipus d'educació no hi és, i per tant, és una oportunitat.

Martin ha comentat que amb la implantació al Principat volen generar llocs de treball i "potenciar el desenvolupament cultural del país". De fet, des d'Humanium porten treballant amb el projecte juntament amb Actua i el Govern des del 2017. En la presentació, Martin ha indicat que Humanium International University és un referent i una pionera a Europa en el món de l'educació semipresencial, "donant flexibilitat als alumnes amb plataformes virtuals combinades amb classes presencials". Quant a aquestes infraestructures físiques, ha comentat que la seu administrativa es trobarà al Principat, a l'espai Ingeni Coworking, i que ara estan treballant amb convenis amb conservatoris, auditoris i entitats del país per poder desenvolupar la part presencial, "molt important en estudis de música". En un primer moment, des de la universitat han manifestat que podran acceptar entre 150 i 200 alumnes. "No és una universitat per massificar-se", ha remarcat Martin, assegurant que una segona fase ja s'implantaran altres disciplines musicals, de les arts i les ciències. Finalment, ha confessat que un dels objectius també és que estudiants de l'estranger puguin venir a residir al Principat.