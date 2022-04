Satisfacció de la Federació d'Esquí amb el programa EEBE

Andorra la VellaAmb la temporada de neu a les portes del tancament, es comencen a fer balanç dels diferents programes federatius amb els quals treballa l'esquí de competició. Un d'aquests és el de l'Esquí Estudi Batxillerat Esportiu, popularment conegut com a EEBE. Segons els resultats obtinguts per part de les seves integrants, especialment rellevants en l'EYOF disputat a la localitat finlandesa de Vuokatti, en els que Íria Medina en esquí alpí i Gina del Rio en esquí de fons, van ser quartes en l'eslàlom paral·lel i els 7,5km, respectivament, han satisfet la FAE i han refermat l'aposta a futur en aquest tipus de programes.

El màxim responsable del programa EEBE i director d'Esquí Alpí de la Federació, Roger Vidosa, va explicar que "no són casos aïllats, sinó que són resultats des d'edats bastant joves, S'ha vist també en esquí de fons i no és casualitat" tot afegint "crear un EEBE era important i donar-li continuïtat és clau perquè estem proporcionant més dies d'entrenaments i d'estudi". Pel que fa a l'esquí de fons, l'entrenador de l'especialitat, Joan Erola, va dir que "el que més valoro del programa EEBE és que ells poden combinar estudis i esport de manera molt adaptada. Des d'octubre i novembre al març, estan centrats en l'esport i l'esport amb neu. Han d'anar pas a pas, però la combinació acadèmica i esportiva és una solució molt interessant. Pocs països tenen aquesta estructura".

Els resultats de la base, especialment en categoria femenina, tant en fons com en alpí, fan augurar un augment del nivell de l'esquí del Principat en els propers lustres. No obstant això, tal com apunten tots els responsables i formadors, aquestes joves atletes no han de perdre mai de vista el vessant acadèmic i compaginar aquestes dues realitats, les de l'esportista-estudiant. Una realitat que els hi permet l'EEBE i que no és forassenyat pensar que pugui ampliar-se o que es puguin crear programes similars en altres esports.