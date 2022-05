"Seguirem i guanyarem"

Andorra la VellaLa delegació andorrana va rebre ahir, a Milà, una gerra d'aigua freda en no ser l'escollida per organitzar els Mundials del 2027 d'esquí alpí. Avui, 24 hores després, els membres de la candidatura encapçalada per David Hidalgo han comparegut al Centre de Congressos d'Andorra la Vella per tal de fer balanç d'aquest any de feina i explicar el nou objectiu que s'han fixat: els campionats del Món del 2029.

Qui primer ha pres la paraula ha estat un dels impulsors de la candidatura, el cònsol major de Canillo i president d'Ensisa, Francesc Camp. "En la candidatura hem volgut anar molt més enllà i que tots els assistents gaudissin de les proves però també de totes les activitats paral·leles" ha dit Camp, que ha posat en valor que "hem donat exemple, que avui en dia no es pot concebre un esdeveniment esportiu sense tenir en compte l'accessibilitat per a totes les persones". "No ha sigut suficient per guanyar, però la candidatura ha agradat molt i hem competit contra estacions de primer nivell mundial com Crans Montana o Garmish" ha afegit el cònsol que ha acabat dient que "ahir estàvem abatuts, però avui estem il·lusionats per aconseguir els Mundials del 2029. Aquests dos anys d'experiència no han estat en va".

L'acte ha comptat amb la presència del ministre de Turisme, Jordi Torres, el secretari d'estat d'Esports, Justo Ruiz, la cònsol major i el cònsol menor de la capital, Conxita Marsol i David astrié, els cònsols d'Ordino, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, el conseller d'Esports del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez, el representant de la FAE, Toni Crespo, els esquiadors Joan Verdú i Roger Puig, entre altres personalitats de la política i l'esport del Principat.

Un pas necessari

Hidalgo ha parlat de "pas necessari" el fet de ser una candidatura finalista i no acabar aconseguint el resultat desitjat. "Hem tingut rivals molt forts, i hem acabat en segona posició". Cal destacar que els resultats finals han estat 11 vots per Crans Montana, 3 per Andorra, 3 per Noruega i només un per Garmish (Alemanya). "Tècnicament, el feedback que hem rebut era excel·lent, però no era el moment i així ens ho han fet saber per diverses vies" ha dit el cap de candidatura. "El treball tècnic és excel·lent, tenim un producte molt solvent i com a país hem donat la sensació de serietat i tenir un producte competitiu" ha afegit Hidalgo que ha lamentat que "ha guanyat la proposta clàssica i potent" enlloc de les dues que eren innovadores com Andorra o Noruega.

"Amb el Patrick dins del Consell de la FIS ens ajudarà molt a saber què passa en tot moment i com funciona" ha afegit el director tècnic i ha posat en valor que "l'any que ve tenim unes finals de la Copa del Món i ens juguem el prestigi la imatge i la solidesa". Finalment, ha acabat per afirmar que "ahir no vam guanyar, però avui ja estem treballant. Seguirem i guanyarem". A les preguntes, Hidalgo ha explicat que "el que s'escoltava per allí era que li tocava a Suïssa, que ja s'havia presentat feia dos anys". Per la seva part Crespo ha posat en valor que "hem presentat una candidatura que no tenia res a envejar, però en les eleccions hi ha altres aspectes que encara no dominem".

Finalment, Ruiz ha comentat que "les victòries ensenyen poc i les derrotes s'analitzen i t'ensenyen. I tenim en Joan Verdú que és un exemple d'això. El que et fa triomfar són les caigudes i arribar fins al final era un pas necessari". El secretari d'estat ha afegit que "és una derrota que no decep. Estar batallant contra autèntics transatlàntics del món de l'esquí és un gran pas" i com la resta de compareixents ha fet valdre que comptar amb Toussiant al Consell de la FIS. Ha acabat per dir que "la part més racional ens deia que era tot molt difícil, però allà estàvem. Això només és el principi".