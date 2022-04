La selecció cadet-juvenil s'exhibeix al MIC

Andorra la VellaBrillant participació de la selecció femenina de futbol cadet-juvenil en el ja clàssic MIC, el torneig per excel·lència de futbol base que es disputa per Setmana Santa. El conjunt andorrà va aconseguir arribar a la final, després de quedar primer de grup en sumar 7 dels 9 punts possibles. Les de Catia da Silva es van imposar en la fase regular per 3-0 al CEFF Copiapó, 0-2 al Palafrugell i van fer taules amb l'AE Cornellà de Terri.

Ja en semifinals, la tricolor es va enfrontar al conjunt britànic del Cambridge United, a qui va doblegar gràcies a un solitari gol de Mariona Amador. En la final, contra un RCD Espanyol molt superior, les andorranes es van veure superades i no van poder fer res per optar al títol (5-0) finalitzant en una brillant segona posició amb tres victòries, un empat i només la derrota de la final.