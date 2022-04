La selecció de futbol sala encara el Pre Mundial amb la voluntat de donar la sorpresa

Escaldes-EngordanyLa selecció masculina de futbol sala disputarà, des de dissabte fins dimarts, els tres partits corresponents al Pre Mundial de l'especialitat. La competició es jugarà a Suècia i comptarà amb la mateixa amfitriona, Albània i Àustria, a banda d'Andorra. Avui, en la roda de premsa prèvia celebrada a la seu de la FAF, el seleccionador nacional, Talín Puyalto, ha destacat que "viatgem amb tota la il·lusió. Hem estat treballant molt bé els darrers mesos i hem aconseguit formar un bloc compacte".

Quant als rivals, Puyalto ha posat en relleu que "Albània és la gran favorita i serà amb qui primer ens enfrontarem. És la que té millor rànquing. Suècia és un equip físicament molt fort i Àustria, tot i que fa poc que competeixen són molt tècnics". A més a més, de la primera rival d'Andorra ha dit que "té pràcticament tots els jugadors jugant fora del país, tres dels quals a Itàlia". Pel que fa a la preparació el tècnic ha dit que "som conscients de les nostres limitacions i que físicament no podem competir al mateix nivell, per això ens hem centrat molt en aspectes defensius com les ajudes dins la pista".

En la roda de premsa també hi ha estat present el capità de la selecció nacional, Omar Debboun, qui ha remarcat que "hem de ser forts defensivament. Hem demostrat que som capaços de donar la sorpresa contra rivals a priori més forts" i ha afegit que "sempre és una motivació extra jugar aquests partits i ho afrontem amb tota la il·lusió".

Finalment, i amb relació a la convocatòria, Puyalto ha dit que "de la sub19 incorporem a Max Pons, i tindrem 4 o 5 jugadors que no han participat encara en competicions com aquesta, però sí que han format part de les darreres convocatòries". Sobre la joventut de l'equip, el tècnic ha dit que "pot ser una arma de doble fil, pel plus d'il·lusió i ganes que poden aportar però també per la inexperiència". El primer partit que jugarà la tricolor serà el dissabte, a la una del migdia contra Albània; diumenge s'enfrontaran a les 6 de la tarda amb l'amfitriona, Suècia; la participació es tancarà dimarts, contra Àustria, a les tres de la tarda.