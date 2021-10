Un separador per evitar que els hidrocarburs vagin al riu

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany vol evitar que les substàncies contaminants dels olis i hidrocarburs dels vehicles acabin abocant-se al riu i per aquest motiu ha optat per la construcció d'un separador d'hidrocarburs. El cost de l'obra és de 23.255 euros i l'empresa que durà a terme els treballs és Construccions Purroy, que compta amb un termini de tres setmanes per fer els treballs.

Les obres es faran al magatzem de la plaça dels Dos Valires, que és on hi ha el rentador dels vehicles del parc mòbil comunal. Aquesta solució permetrà la col·locació d'un separador d'hidrocarburs i l'embrancament al col·lector del riu.

La consellera de Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme, Cèlia Vendrell va explicar, en la sessió de consell de comú del mes de maig en què es va aprovar un crèdit extraordinari de 35.000 euros per fer aquestes obres, que les aigües fruit de la neteja dels carrers que queda als vehicles que s'encarreguen de fer aquesta tasca s'abocaven "directament al riu", ja que no hi havia cap dipòsit on poder-les tractar i que ella, quan era a l'oposició, ho havia denunciat diverses vegades. En aquest sentit, va incidir en la importància des del punt de vista mediambiental d'aquests treballs. Amb la instal·lació d'aquest decantador es permetrà que les aigües que van al riu estiguin lliures de restes d'hidrocarburs.