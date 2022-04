Separar el gra de la palla en inversions cripto

Els nous mercats d’inversió fora dels canals convencionals i que es regeixen per tecnologia blockchain són encara molt joves i en conseqüència, volàtils. Saber on i quan invertir és el que marca la diferència entre assolir l’èxit o bé perdre la inversió. “El que nosaltres intentem aportar als nostres clients és aquesta expertesa. Aquesta seguretat que invertiran en un producte amb recorregut” deia l’expert en blockchain, NFT i Metaverse de Belobaba, Toni Garballo, que afegia que “al final, el que intentem fer des del nostre fons és separar el gra de la palla. Deixar les coses el més clares possibles perquè realment els inversors tinguin clar on van els seus diners.

Cal recordar que el fons Belobaba, amb seu a Gibraltar, va ser un dels protagonistes al llarg dels dos dies que el Block World Tour va fer parada a Andorra, ara fa tot just 10 dies. Però, què és Belobaba? Garballo s’hi refereix d’una manera molt clara i afirma que “és un fons de criptomenedes, que té un token de seguretat i el que fem és amanegar de forma activa les inversions”. Aquesta definició però, no faria que el fons fos diferent d’altres propostes que hi ha al mercat. La pedra de toc, aquest separar el gra de la palla, com deien els antics batedors, radica que “nosaltres no treballem amb algoritmes, sinó que darrere de cada decisió que es pren, de cada projecte en què s’inverteix hi ha una anàlisi fet per persones i pensat ol·lísticament” afirma l’executiu del fons.

Un altre dels reptes que tenen avui en dia els fons basats en criptomoneda és la mala premsa. Garballo, però aposta per desmitificar algunes de les acusacions i afirma que “el tràfic de drogues o el tràfic d’armes no han arribat amb la creació de les criptomonedes, ja hi eren abans. El que s’ha de fer és vetllar perquè no es puguin realitzar aquestes pràctiques ni amb cripto però tampoc amb monedes convencionals”. Precisament, per evitar situacions compromeses, Garballo explica que “treballem per entendre el mercat”. Una frase que sense una explicació pot semblar buida, però que l’executiu desenvolupa tot dient que “tenim una intel·ligència artificial que analitza tot el que es publica en premsa, xarxes socials… tot el que fa referència a una determinada situació. Per entendre el sentiment del mercat. I un cop els nostres trades tenen aquesta informació de milers de posts, tenim capacitat per saber què hi ha darrere i si entrar o no en l’operació o bé si és el moment òptim”.

Aposta al gaming i el metavers

Però no només de cripto viu Belobaba. “Estem molt atents a tot el que passa al mercat i és innegable que el sector del gaming i la irrupció dels metaversos tindrà un paper molt important en els propers anys” reflexionava Garballo. El fons ja està present en algun metavers i compta amb un gilt de jugadors per si en algun moment decideixen fer el salt. En aquest sentit, el responsable de gaming de Belobaba apunta a la modalitat play to earn com un dels punts que caldrà tenir molt en compte en els propers anys. “Hem vist com la fusió dels metaversos i el gaming, mitjançant jocs free to play, per oferir microcompres dins és una tendència”.

Eduard Piera / ANA Gaming