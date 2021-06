El Tomb Lauredià canvia de data

Sant Julià de LòriaDavant el fet que les previsions meteorològiques indiquen la possibilitat de pluja i tempestes amb activitat elèctrica per dissabte 5 de juny, el comú de Sant Julià de Lòria ha decidit traslladar la celebració de la caminada popular El Tomb Lauredià a diumenge 6 de juny. L’organització ha adoptat aquesta decisió per tal de garantir la seguretat, tant dels participants, com dels controladors.

També s'informa que la data límit d’inscripció no varia i, per tant, continuarà sent divendres 4 de juny.

Cal recordar que l'esdeveniment arriba aquest any a la sisena edició i comptarà amb tres recorreguts: un de distància curta (4 quilòmetres), un altre de distància mitjana (6,5 quilòmetres) i un darrer de distància llarga (16 quilòmetres). El circuit llarg s'iniciarà a les 8 hores, el mitjà a les 10 hores i el curt a les 11 hores. Per a cadascuna de les modalitats hi ha disponibles 80 places.