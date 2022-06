Torna el mercat d'ocasió d'estiu d'Arinsal

La MassanaAquest diumenge torna el popular mercat d’ocasió que l’Associació de Promoció Turística d’Arinsal i d’Erts (APTAE) organitza cada inici d'estiu. Es tracta d'un mercat obert a tothom que vulgui fer una mica de diners i donar una segona vida als seus objectes. A més, per fer l’esdeveniment més atractiu i obert a les famílies, compta amb un parc de bicicletes per als nens i venda de refrescos. I enguany, a més a més, hi haurà una ruta de la tapa en la qual participen una desena d'establiments d'Arinsal, que ofereixen una canya o una copa de vi i una tapa per 3 euros.

El mercat tindrà lloc aquest diumenge, 26 de juny, entre les 9 i les 15 hores a l’aparcament d’Arinsal, mentre que la ruta de la tapa es podrà seguir a partir de les 13 hores. Una altra novetat d'aquesta edició és que el Club Internacional d'Andorra recaptarà fons per als refugiats d'Ucraïna del país i que l'Església Angloparlant de Sant Jordi ho farà per a la Botiga Solidària de la Creu Roja Andorrana. L'APTAE, al seu torn, invertirà els beneficis del mercat en una neteja del riu que es durà a terme el 28 d'agost.

Les inscripcions per posar parada al mercat es poden fer fins el mateix dia enviant un correu electrònic a secretaria.aptae@andorra.ad i tenen un cost per a particulars de 20 euros per a la parcel·la individual i 30 euros per a la doble. Les empreses poden disposar d'una parcel·la doble per 20 euros. Fa uns set anys que l'APTAE organitza un mercat d'ocasió per aquestes dates. L'any passat es va suspendre a causa de la Covid, però el 2020 va comptar amb 28 paradistes i 600 visitants. Creada fa una vintena d’anys, l’Associació de Promoció Turística d’Arinsal i d’Erts agrupa una quarantena de negocis i establiments de la zona amb la missió de reactivar i dinamitzar els pobles d’Arinsal, Erts, Xixerella i Pal.