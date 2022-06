El trencaclosques de l'Estadi Nacional

Andorra la VellaLa situació de l'Estadi Nacional ha entrat en la fase final i en poques setmanes es coneixerà com queden els usos, possiblement per uns quants anys. La negociació s'està fent contrarellotge i compta amb fins a cinc actors: el Govern, el FC Andorra, la Federació de Rugbi, el VPC, el comú d'Andorra la Vella i el comú d'Encamp. Precisament la màxima dirigent d'aquest últim, Laura Mas, és qui ha agafat les regnes de les negociacions i qui està intermediant per tal d'aconseguir un acord que sigui satisfactori, o el menys lesiu, per a totes les parts. La cònsol major sempre ha defensat que vol que el futbol es quedi a Encamp i en declaracions recents fetes a la premsa no va descartar el projecte de l'estadi del club de Piqué a Encamp, ens al contrari. Aquesta perseverança és el que li ha fet prendre la iniciativa.

Segons ha pogut saber ANA Esports, la situació avui en dia apunta a la següent manera: les exigències que la Liga de Fútbol Profesional per tal que l'FC Andorra jugui a Segona A obliguen que el club de futbol tingui, pràcticament en exclusiva l'ús de l'Estadi Nacional. Aquest fet té una conseqüència directa i es que els equips sèniors i de base del VPC de rugbi han de buscar una nova ubicació per tal de desenvolupar la seva activitat. Segons les fonts consultades, tot apunta al fet que Prada de Moles seria la nova casa del club de rugbi del Principat. Aquest fet però obligaria a un nou acord, doncs al camp de futbol d'Encamp hi ha tota la base de l'FC Andorra, que també s'hauria de traslladar. Per resoldre aquesta situació hi ha diverses opcions i cap decisió presa. S'està negociant amb la FAF qui té els centres d'entrenament a la Borda Mateu i la Massana, i el propi Govern que compta amb el camp de futbol del CTO a Ordino. Però, sobre el futbol base del club de Piqué, no hi ha res en clar.

El següent punt de fricció és com acomodar les federacions de futbol i rugbi a l'Estadi Nacional. Amb els primers, a priori, no hi hauria d'haver problema perquè no acostumen a coincidir les aturades de seleccions amb el futbol professional. Per contra, en el cas del rugbi, pot ser que sí que hi hagi coincidència i calgui fer encaix. No obstant això, fonts de la FAR han indicat que, al llarg del curs podrien ser uns 6 partits que s'haguessin de jugar al Principat i la cohabitació hauria de ser possible. A més a més, les mateixes fonts federatives han recordat que tenen un conveni d'ús i que el pensen fer valer en la reunió que dilluns mantindran amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d'Esports, Sílvia Riva, i que en cas que els deixin sense el Nacional pels partits de seleccions, estan disposats a mobilitzar-se per defensar la seva posició.

La tercera peça en discòrdia és l'Estadi Comunal. Fonts properes a la negociació han explicat que en aquesta infraestructura hi pivoten dues opcions: el trasllat del VPC, que amb gespa natural sembla inviable, o que es converteixi en el camp d'entrenament del primer equip de l'FC Andorra, una opció que cada cop agafa més força i que enutja a part de l'esport del Principat doncs el club de Piqué tindria, gairebé en exclusiva, dues instal·lacions esportives. A més a més, recentment el Govern ha apuntat que la zona del Comunal podria ser la ubicació definitiva del Multifuncional. Si aquest fet acabés cristal·litzant, caldria veure si, com s'assegura, la pista d'atletisme i el terreny de joc no quedarien afectats. Cal recordar que la del Joan Samarra és l'única que té el país i que el 2025 se celebraran els Jocs dels Petits Estats.

Totes les negociacions estan encara obertes, i l'escenari que avui s'explica pot ser completament diferent demà. Però el que és cert és que la data límit per tancar un acord és pròxima, doncs les obres pel canvi de gespa del Nacional han de realitzar-se a la primera quinzena de juliol, data que coincideix amb els partits de Conference League de l'Atlètic Escaldes i de la UE Santa Coloma, que haurien de sortir del país per jugar, a no sé que la UEFA fes algun tipus d'excepció amb el Comunal. Finalment, i preveien que es pugui demorar el canvi del sòl del Nacional, l'FC Andorra hauria negociat amb diversos equips amb camps homologats, com el Lleida Esportiu, per disputar-hi algun partit si fos necessari i hauria plantejat a la LFP jugar les primeres jornades lluny del Principat. Aquestes dues darreres negociacions no han pogut ser confirmades per totes les parts implicades.