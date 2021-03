Tres veïns intoxicats per un incendi en una cuina a Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyTres veïns d'un immoble de l'avinguda Carlemany han patit aquest dilluns una intoxicació per fum d'un incendi en un dels pisos de l'immoble i han hagut de ser traslladats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, segons informen els bombers. Els fets han tingut lloc en un pis particular del número 79 de la cèntrica avinguda escaldenca. Els bombers han rebut l'avís a quarts de tres de la tarda, quan un veí ha trucat alertant que sortia fum d'una finestra d'un dels pisos.

Quan el cos d'emergència ha arribat al lloc dels fets el foc ja s'havia extingit. A l'interior del pis no hi havia ningú, però els bombers han pogut constatar que el foc s'havia originat a la cuina, ja que una paella i el mobiliari s'havia cremat. Al carrer, davant de l'immoble, s'ha pogut identificar un noi de 14 anys com la persona resident en el pis on s'ha originat l'incendi. En aquell moment, les ambulàncies del SUM han hagut d'atendre cinc veïns, els trets citats per intoxicació per fum i dos més per atacs d'angoixa, que han pogut tornar a casa.