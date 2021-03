Detinguda per maltractar un fill menor

Andorra la VellaLa policia va detenir la setmana passada dos homes per violència masclista i una dona per haver maltractat el seu fill. La primera de les detencions va tenir lloc dimecres a Canillo, quan un home resident de 26 anys va ser detingut arran que la seva exparella denunciés que l'home l'havia agredit físicament i també psíquicament, ja que l'hauria amenaçat. L'altra detenció per violència contra les dones va tenir lloc dissabte a Encamp i va ser arrestat un home resident de 27 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral. Els agents havien estat requerits per una discussió en un domicili particular, i quan van arribar al lloc dels fets van parlar amb la víctima, que presentava lesions, que va manifestar haver patit arran d'una empenta per part de la seva parella, que l'havia fet caure a terra. La dona patia una erosió al genoll esquerre i un dolor costal (costat dret) a causa d'una forta contusió. Pel que fa al maltractament de la mare, la detinguda és una dona de 34 anys que va ser arrestada dijous a Andorra la Vella per l'agressió al fill menor d'edat.

Aquestes són tres de les setze detencions que va efectuar la policia al llarg de la setmana passada i entre les quals cal destacar, també, el d'un jove turista com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic. L'home va ser arrestat al punt fronterer amb França quan es va identificar. Quan els agents van fer les verificacions al sistema informàtic, van comprovar que el jove havia estat controlat anteriorment en cinc ocasions, que anava indocumentat i que havia donat una altra identitat diferent de la ressenyada en el document mostrat.

També va ser detinguda una resident de 50 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la funció pública. La dona, que anava d'acompanyant a l'interior d'un turisme, va "reaccionar de manera desproporcionada", segons la policia, davant la seva actuació i va desobeir les seves instruccions quan l'home amb qui viatjava va donar un resultat positiu de 2,17 grams d'alcohol per litre de sang en un control d'alcoholèmia. També arran d'un altre control va ser detingut un home resident de 29 anys quan, tot i que no tenia res a veure amb el control que la policia estava fent als ocupants d'un vehicle, es va apropar als agents "sense respectar la distància de seguretat". Quan els policies li van demanar que guardés aquesta distància per no interferir en el control, l'home va "reaccionar de manera desproporcionada" i va desobeir allò que li van indicar.

En aquestes detencions també hi ha comptabilitzada la del jove de 19 anys que es va veure implicat en una batussa a Encamp diumenge de la setmana passada i que està acusat de delictes contra la integritat física i moral, la llibertat, l'honor i la funció pública.

Altres nou persones van ser arrestades per haver donat positiu al control d'alcoholèmia.