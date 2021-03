Localitzen sense vida els dos joves desapareguts al coll d'Ordino

Andorra la VellaAl voltant de dos quarts de dos de la tarda, la policia i els bombers han trobat sense vida els dos joves, una noia de 18 anys i un noi de 22, que havien desaparegut aquesta matinada després d'estar en una festa en una borda del coll d'Ordino. El cos policial ha confirmat que han trobat els cossos sense vida en una zona adjacent a la borda on van fer la festa, i que encara es desconeixen les causes de la mort.

Cal recordar, que des de quarts de nou d'aquest matí, s'estava buscant un noi i una noia desapareguts per la zona del coll d'Ordino. El pare de la noia de 18 ha estat el qui ha donat l'avís aquest matí quan ha vist que la seva filla no havia tornat a casa. A més, durant l'enquesta feta al grup per tal de localitzar la noia, la policia ha detectat que també havia desaparegut un altre noi de 22 anys. Per tal de trobar-los, s'havia desplegat un dispositiu de cerca dels joves en el qual ha participat la policia, els bombers i la policia comunal de Canillo, i s'ha fet des de l'aire amb un helicòpter i també amb gossos per terra per mirar de localitzar-los.