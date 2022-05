Trial al centre de la capital de la mà de Toni Bou

Andorra la VellaLa plaça ubicada a l'antiga caserna de Bombers d'Andorra la Vella acollirà aquest divendres, a partir de les 19 hores, una exhibició indoor de trial "d'alt nivell" per part de l'equip Bou i Pascu Racing Team. Ho han explicat aquest dilluns la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, el 30 vegades campió del món de trial, Toni Bou, i el pilot professional, Jordi Pascuet, qui han manifestat que l'esdeveniment, a peu de carrer, donarà impuls a la dinamització de tota l'àrea comercial de la capital.

"Creiem que és molt interessant, sobretot en l'àmbit de l'afluència, ja que es durà a terme a la zona de confluència entre l'avinguda Meritxell i Riberaygua i Travesseres", ha indicat López, qui ha afegit que la iniciativa va ser una proposta de l'equip i que des de la corporació es va valorar "molt positivament" perquè "sabem que aquests esdeveniments esportius i del motor a Andorra la Vella tenen molt bona acollida i afluència". "Estem molt contents de poder col·laborar amb l'equip", ha dit.

Els representants de l'equip, Bou i Pascuet, han estat els encarregats de detallar el funcionament de l'exhibició, la qual també comptarà amb un petit circuit de motos elèctriques perquè els infants entre quatre i nou anys que sàpiguen anar en bicicleta puguin provar la modalitat. D'aquesta manera, tal com ha assenyalat el campió del món, la voluntat és incentivar i promocionar la creació i el creixement de la base de joves pilots de trial.

Durant la tarda també es presentaran els membres de l'equip Bou i Pascu Racing Team, on hi ha dos andorrans que ja tenen el nivell suficient per participar en el mundial de trial 2. Pascuet també ha notificat que un dels pilots de l'equip, Ben Dignan, d'origen suec, no es podrà desplaçar a Andorra per motius tècnics. Després de la presentació es durà a terme l'exhibició, liderada per Toni Bou, qui espera que els espectadors gaudeixin i "els aficionats marxin amb ganes de moto, que al final és del que es tracta". En relació amb l'estructura on es farà l'exhibició, el pilot professional ha detallat que serà en un camió on s'instal·laran unes rampes metàl·liques a les bandes que faran que sigui "bastant espectacular".