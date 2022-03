Ultramarató de 84k, la gran novetat de l'OTSO Travessa d'Encamp

EncampL'OTSO Travessa d'Encamp innova amb l'edició d'enguany amb la incorporació d'una ultramarató de 84 quilòmetres, amb la qual els participants podran escollir entre cinc distàncies, la petita de set quilòmetres, la de dotze, 21k, 42k i, finalment, la ultramarató com a gran novetat. Ho han manifestat aquest dimarts en roda de premsa el conseller d'Esports, Xavier Fernández, la cònsol major, Laura Mas, el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, i el director d'OTSO, Jordi Solé, qui ha comparegut de manera telemàtica des de Kènia.

L'esdeveniment, que celebrarà la 39a edició els dies 27, 28 i 29 de maig, ja compta amb més de 700 inscrits, doblant la xifra que es va registrar a les dues darreres edicions, en les quals, tot i que es va limitar el nombre de participants a 300 a causa de la pandèmia, es van esgotar les inscripcions i es va assolir un rècord de participació. Fernández ha posat èmfasi en l'aposta que es realitza des del comú per oferir una competició professional i de qualitat, amb la que "els participants marxin contents de l'experiència i de cara a la pròxima edició s'incrementin encara més les inscripcions".

Així doncs, ha apuntat que la celebració de la cursa també aportarà una gran activitat econòmica al sector comercial i turístic de la parròquia, tot indicant que els participants acostumen a desplaçar-se a Encamp diversos dies abans de córrer per preparar-se i conèixer el terreny, ja que "actualment un 70% de les inscripcions que tenim són de corredors forans". A més, amb la intenció de beneficiar i millorar l'estada dels participants a la parròquia, des de la corporació han acordat amb nou hotels facilitar un 'late check out' gratuït "perquè després de la cursa puguin marxar tranquils", adaptar els horaris dels esmorzars dels establiments a l'inici de l'esdeveniment, regalar una entrada gratuïta als Complexos Esportius de la vila i del Pas, i oferir un passi 2x1 pel Funicamp durant la temporada d'estiu.

Per la seva banda, Torres ha incidit en la voluntat de posicionar la Travessa d'Encamp com una cursa referent en l'àmbit internacional perquè vagi "creixement i posicionant-se arreu". També ha indicat que les dates en les quals se celebra l'esdeveniment suposen el tret de sortida de la temporada d'estiu al país i són un punt clau d'atracció turística. Al seu torn, Solé ha anunciat que enguany la competició comptarà amb sis participants provinents de Kènia que competiran a la modalitat de 21 quilòmetres. Un d'ells, Amos Kimutai, ha assenyalat que serà la primera vegada que participa en una cursa a Europa, però ha asseverat que "tinc moltes ganes de venir i competir amb els grans corredors europeus que hi participaran".