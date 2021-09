La MassanaPal Arinsal i Esquiades.com han presentat aquest dilluns el simulador virtual Esquiades.com Vallnord – Pal Arinsal. Es tracta del simulador d’esquí fabricat per l’empresa nord-americana Skytechsport, especialitza en aquest sector. Durant la presentació, Josep Marticella, director general de Vallnord – Pal Arinsal ha destacat que novetats com aquestes que poden fer-se servir durant tot l’any i permeten potenciar aquest aspecte. El simulador ha tingut un cost total de 100.000 € i l’acord entre les dues entitats tindrà una vigència de quatre anys.

L'activitat permetrà esquiadors i snowboarders de tots els nivells, i fins i tot, sense experiència, gaudir d’una experiència única com són les sensacions de baixar per una pista de Copa del Món gràcies a la pantalla de 3m d’amplada x 2m d’alçada. El simulador estarà actiu i a servir a partir dels 7 anys en funció del seu nivell d’esquí. A disposició de tots els clients durant tots els caps de setmana fins al 12 d’octubre, data de tancament de la temporada d’estiu. Tornarà a obrir-se de cara a la temporada d’hivern, el proper 3 de desembre del 2021. Tindrà un cost de 10€ per sessió.

Vallnord - Pal Arinsal estrena un simulador per esquiar tot l'any