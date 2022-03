El vel a les escoles també genera conflictes fora d'Andorra

Andorra la VellaHan passat mesos des que va esclatar l'afer del vel a Andorra i en l'actualitat encara no s'ha trobat una solució que satisfaci totes les parts. Es tracta d'una problemàtica que, com és evident, no només es produeix al Principat, sinó també en els països de l'entorn. De fet, un portal espanyol publicava aquesta setmana una situació similar que s'ha produït en una escola de Màlaga. Es tracta d'una alumna de 14 anys a la qual se li ha prohibit lluir el vel a classe perquè va en contra del reglament de funcionament intern del centre.

L'afer ha sortit a la llum després d'una denúncia per part d'una associació de marroquins que vetlla per la integració dels immigrants. Alertaven d'un cas "d'islamofòbia" que ja es troba en coneixement de la Junta d'Andalusia. L'equip directiu de l'escola va decidir enviar l'alumna a la biblioteca quan es va presentar amb el 'hijab', on va estar aïllada durant tota la jornada lectiva i sense la possibilitat d'avançar en els seus estudis. La consigna era enviar-la a aquest espai cada dia que la nena es presentés amb el vel a l'escola.

En el cas d'Andorra la situació és diferent, ja que la família de la menor està a l'espera de rebre una resposta de l'executiu i la nena segueix sense acudir a l'escola, per la qual cosa hi ha un expedient obert tant a ella com al seu germà bessó per absentisme escolar. Cal recordar que la justícia va donar la raó a la família assegurant que la prohibició d'anar a l'escola amb vel vulnerava el dret a la llibertat religiosa i a l'educació. El Govern està ultimant una llei que prohibeixi l'exhibició de símbols religiosos ostentosos.