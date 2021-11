Vicky Jiménez guanya el W25 de Brasil i ja és història viva del tenis

Andorra la VellaVicky Jiménez Kasintseva ja és història viva del tenis mundial. La jove, de només 16 anys, va aixecar ahir diumenge el seu primer trofeu com a professional, després de guanyar el torneig W25 de la ITF disputat a la localitat brasilera de Goiás. Jiménez Kasitnseva va rubricar quatre dies màgics a brasil i es va desfer en la final de la Panna Udvardy en dos sets, 3-6 i 5-7. Cal recordar que rànquing de la jugadora hongaresa era molt superior al de Vicky Jiménez, doncs es trobava en el 116 del món, mentre que l'andorrana estava en el 378 en el moment de jugar-se la final; una situació que previsiblement canviarà en l'actualització setmanal del rànquing de la WTA.

La setmana de la tenista, a Brasil, ha estat immaculada, ja que Jiménez Kasintseva es va plantar a la final sense cedir ni un sol set en tot el torneig. En la primera ronda es va desfer de la jugadora local, Konishi, per un contundent 0-6 i 2-6; en segona, qui va caure va ser la italiana Miriana Tona per un altre espectacular 0-6 i 3-6; ja en quarts de final, la local Ingrid Gamarra va doblegar el genoll per 1-6 i 6-7, mentre que a les semifinals la mexicana Ana Sofia Sánchez tampoc va ser rival per Vicky, qui la va escombrar amb un 3-6 i -1-6. Ja a la final, l'hongaresa Udvardy tampoc va ser capaç de guanyar-li un set a la jove prodigi de la raqueta.