Una vintena d'aspirants a temporers demanen suport per trobar on dormir a la Creu Roja

Andorra la VellaLa Creu Roja ha rebut aproximadament una vintena de demandes d'aspirants a temporers que es troben en cerca d'allotjament i de feina al país. Segons han informat des de l'entitat i tenint en compte que no disposen d'un servei d'habitatges socials, se'ls està derivant a grups de suport especialitzats on se'ls podria proporcionar ajuda. Tanmateix, també han puntualitzat que la problemàtica de l'habitatge "és una situació que afecta el país" i que la circumstància amb els treballadors temporals l'ha aguditzat.

D'altra banda, en relació amb un possible augment de les sol·licituds de suport alimentari a la Botiga Solidària de la Creu Roja, han explicat que, malgrat que també han rebut alguna demanda, es tracta de persones que no disposen de targeta de residència, per la qual cosa no se'ls podria proporcionar el suport en ser considerats turistes. Igualment, avui dia el servei atén el mateix nombre d'usuaris habituals que al mateix període de l'any passat.