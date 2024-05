Accident a Ponts talla la C-14

Andorra la VellaUn greu accident ha tingut lloc a Ponts abans de les set de la tarda. S’han vist implicats diferents vehicles i s’ha tallat l’accés tant en sentit nord com sud. S’han provocat cues que superen els ters quilòmetres i afecten tant els andorrans que estaven tornant després del cap de setmana com els turistes que marxaven després d’haver passat el cap de setmana al Principat. Diferents helicòpters catalans han participat en el trasllat dels ferits, tot i que encara no s’ha facilitat la xifra global.