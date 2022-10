Enxampat circulant a 173 km/h a l'RN-20 a Arieja

Andorra la VellaEls efectius de l'Esquadró Departamental de Seguretat Vial francesos estaven resguardats a l'RN-20 aquest diumenge quan es van veure sorpresos per un vehicle que va passar circulant a 173 quilòmetres per hora a la localitat de Bouan, entre Tarascon y Ax-Les-Thermes. Allà va ser controlat per la policia francesa i objecte d'una retenció de la llicència de conducció i amb una multa de 750 euros per excedir en 50 km/h el límit fixat en 110, tal com informa la Depeche.

L'home, de nacionalitat polonesa, es va canviar al seient de copilot i l'altre ocupant es va fer càrrec de la conducció del vehicle.