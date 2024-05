Ferit un menor de 16 anys per un accident de trànsit

Andorra la VellaAquest diumenge al matí, el conductor d'una motocicleta amb matrícula andorrana ha resultat ferit en un accident amb un turisme amb matrícula francesa a la CG1, a l'altura de la rotonda del km 0.

El jove, de 16 anys, va patir ferides en l'impacte i va ser traslladat d'urgència a l'hospital més proper per rebre atenció mèdica. Les autoritats locals es van desplaçar al lloc de l'accident per gestionar la situació i investigar les causes de la col·lisió.