Víctor de Aldama dispara contra l'Andorra de Piqué

Andorra la VellaL’ascens administratiu de l'FC Andorra, propietat de Gerard Piqué, a Segona Divisió B el 2019 torna al centre de la polèmica arran de les declaracions de Víctor de Aldama, ex-president del Zamora CF, en el marc del cas Koldo, que investiga presumptes irregularitats i suborns vinculats a la gestió d’institucions esportives. Segons Aldama, l’aleshores president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, va prioritzar el club andorrà davant d’altres aspirants a ocupar la plaça deixada pel CF Reus per motius econòmics i interessos vinculats.

Les acusacions d’Aldama a L'FC Andorra

En la seva declaració davant l’Audiència Nacional, Aldama va relatar que va recórrer a l’assessor ministerial Koldo García per gestionar el possible ascens del seu equip, el Zamora CF, a Segona B. No obstant això, la plaça va ser adjudicada al FC Andorra, un club que competia en Primera Catalana, una categoria inferior a la del Zamora. Aldama va qualificar la decisió de Rubiales com a “injusta” i “guiada per interessos econòmics”, assegurant que el cost de la plaça era d’uns 400.000 euros.

Segons ElPeriódico, Aldama també va revelar que Rubiales li va oferir organitzar partits de la selecció femenina i la sub-21 a Zamora com a compensació, una proposta que ell va rebutjar. “El que han fet és incomprensible i només es pot entendre quan surten a la llum els escàndols com el de la Supercopa amb l’Aràbia Saudita”, va manifestar Aldama.

L’ascens dels tricolors es va produir en un context de controvèrsia. El club, adquirit per Gerard Piqué el 2018, havia realitzat una forta inversió econòmica i havia mostrat un interès actiu a pujar de categoria. La decisió de la RFEF, però, va ser recorreguda per l’associació de clubs ProLiga, que va considerar que la plaça no es va adjudicar d’acord amb criteris esportius.

Impuls i polèmiques per al projecte del FC Andorra

Tot i la controvèrsia inicial, l'ascens va suposar un gran impuls per al projecte de l'FC Andorra, que des d’aleshores ha continuat la seva progressió al futbol professional espanyol. No obstant això, els nous detalls del cas Rubiales i les revelacions de les negociacions ocultes posen en qüestió la transparència de les institucions esportives implicades i tornen a situar Andorra al focus de les polèmiques en el món del futbol.